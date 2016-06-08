Kilis'e yeni saldırı; kent merkezine çok sayıda uçaksavar mermisi atıldı

IŞİD’in Suriye'den ateşlediği Katyuşa roketatar mermilerinin hedefi olan Kilis’e, bu kez de uçaksavar mermileri atıldı. Suriye tarafından atılan çok sayıda mermi, kent merkezinin sınıra yakın semtlerindeki çok sayıda ev ve işyerine isabet etti. Kentte tedirginliğe yol açan mermiler, bir okul duvarı ile bazı araçlara da isabet ederken, yaralanan olmadı.

DHA'da yer alan habere göre, Kilis kent merkezine saat 08.10 sıralarında Suriye’den ateşlenen uçaksavar mermileri, Şıh Abdullah, Polat Paşa, Hürriyet ve Osmangazi mahallelerindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ve Dereboyu Caddesi üzerindeki çok sayıda ev, işyeri, otomobil ile Mehmet Uluğcan Ortaokulu duvarlarına isabet etti.

Kimsenin yaralanmadığı ancak paniğe yol açan mermiler, polise bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, mermilerinin düştüğü alanlarda inceleme başlattı. Kilis Emniyet Müdürü Candemir Özdemir de mermilerin isabet ettiği bölgelere gelerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.