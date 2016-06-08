T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kilis'e yeni saldırı; kent merkezine çok sayıda uçaksavar mermisi atıldı

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı

08 Haziran 2016 15:16

IŞİD’in Suriye'den ateşlediği Katyuşa roketatar mermilerinin hedefi olan Kilis’e, bu kez de uçaksavar mermileri atıldı. Suriye tarafından atılan çok sayıda mermi, kent merkezinin sınıra yakın semtlerindeki çok sayıda ev ve işyerine isabet etti. Kentte tedirginliğe yol açan mermiler, bir okul duvarı ile bazı araçlara da isabet ederken, yaralanan olmadı.

DHA'da yer alan habere göre, Kilis kent merkezine saat 08.10 sıralarında Suriye’den ateşlenen uçaksavar mermileri, Şıh Abdullah, Polat Paşa, Hürriyet ve Osmangazi mahallelerindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ve Dereboyu Caddesi üzerindeki çok sayıda ev, işyeri, otomobil ile Mehmet Uluğcan Ortaokulu duvarlarına isabet etti.

Kimsenin yaralanmadığı ancak paniğe yol açan mermiler, polise bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, mermilerinin düştüğü alanlarda inceleme başlattı. Kilis Emniyet Müdürü Candemir Özdemir de mermilerin isabet ettiği bölgelere gelerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

ETİKETLER

KilisuçaksavarKatyuşaroketSuriyeIŞİD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24