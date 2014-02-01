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Dünya

Kilise Tito, Marx ve Engels'i cehennemde gösterdi

Kilisenin duvarında bulunan ve eski Yugoslavya'nın komünist lideri Josip Broz Tito, filozof Karl Marx ve Friedrich Engels'i cehennemde yanarken gösteren fresk tartışmalara sebep oldu

01 Şubat 2014 20:34


Karadağ'ın başkenti Podgorica'da bulunan bir kilisenin duvarında bulunan ve eski Yugoslavya'nın komünist lideri Josip Broz Tito, filozof Karl Marx ve Friedrich Engels'i cehennemde yanarken gösteren fresk tartışmalara neden oldu.

AFP'ye konuşan Dragan adındaki bir kilise önderi, Marx, Engels ve Tito'nun "Balkanlardaki komünist kötülüğü" simgelediğini ve ressamın "Olayları istdiği gibi görme özgürlüğü"nün bulunduğunu, ancak sanatçının "Kilise adına kimin cennete veya cehenneme gideceği kararını" alamayacağını belirtti.

BBC'de yer alan habere göre, kiliseyi ziyaret edenlerin fresk hakkında fikir ayrılığına düştüğü vurgulandı. Kiliseyi ziyaret eden avukat Rade Stankovic,"Kilise laik dünya işlerine karışmamalı ve kimin cennete veya cehenneme gideceği hakkında karar vermeli" diye konuştu.

Fresk: Islak kireç sıva üstüne, ezildikten sonra su ya da su ve kireç bileşimi bir bağlayıcı ile karıştırılan pigmentlerle yapılan resim. Yüzey kurudukça kireç, pigmentin sıvaya yapışmasını sağlar.

 

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