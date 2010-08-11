Kilise otoparkında Teravih namazı

T24

Müslümanların temsilcileri ibadethane sorunlarının kalıcı çözüm bulunmadığını belirtirken, kimi yerel yetkililer mescit olarak kullanılan mevcut mekanların yeterli olduğunu ileri sürdü.



Göçmenlerle birlikte yaklaşık 1 milyon 200 bin Müslümanın yaşadığı İtalya'da Teravih namazı için mekan bulma konusunda farklı çözümler üretiliyor.



Milano'da Ciak Tiyatrosu'na ait dev çadır ramazanda geçici olarak mescide dönüştürülürken, Gallarate'deki Müslümanlara ise kilise yetkilileri yardımcı oluyor.



Varese yakınlarında bulunan Gallarate beldesinde Santi Nazario e Celso Kilisesi yetkilileri, otopark olarak kullandıkları eski bir salonda kurulan çadırın Müslümanların Ramazan boyunca Teravih kılmalarına tahsis edildiğini açıkladılar.



3 yıldır kullanılıyor



Santi Nazario e Celso Kilisesi Başpapazı Franco Carnevali, otopark olarak kullandıkları mekanı 3 yıldır Ramazan ayında Müslümanlara tahsis ettiklerini belirterek, "Böylece farklı dinler ve kültürler arası diyaloğu teşvik ettiğimize inanıyorum. Bizden ibadet edecekleri bir mekan istediler. Geçen yıllarda hiçbir sorun yaşanmadığı için kendilerine yine aynı mekanı tahsis etmekte bir sakınca görmedik" dedi.





Kilise yetkililerine müteşekkiriz





Gallarate'deki Müslümanlara imamlık yapan Hamid Hartavi ise beldede daha önce açtıkları mescidin "hijyen koşullarına uygun olmadığı" gerekçesiyle kapatıldığını kaydederek, "Yıllardır uğraşmamıza rağmen bir türlü sabit bir ibadet mekanına kavuşamadık. Yine de Ramazan boyunca bize sunulan geçici çözüm nedeniyle kilise yetkililerine müteşekkiriz" diye konuştu.





