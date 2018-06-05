KİLİSE DUVARINA YAZI YAZILMASI DAVASI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarına yazı yazdığı iddia edilen Serdar K., hakkında, “İbadethanelere zarar vermeö suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede şüphelinin akıl hastalığı nedeni ile cezai ehliyetinin bulunmadığı belirtilerek, şüpheli için akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy’de 30 Nisan 2018 tarihinde saat 05.30 sıralarında Caferağa Muvakkıthane Caddesi üzerinde bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarına yazı yazıldığı ve kapısının önüne çöp döküldüğü, güvenlik kameralarının incelenmesi ile şüpheli Serdak K.’nın suça konu eylemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin sorgusunda suça konu eylemden bir kaç gün önce kilisenin ön tarafına astığı Atatürk posterinin indirilmesine sinirlendiği için bunu yaptığını beyan ettiği belirtilen iddianamede, şüphelinin soruşturma aşamasında hastaneye sevk edildiği belirtildi.

BİPOLAR BOZUKLUK TESPİT EDİLDİ

İddianamede, Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’den gelen 16 Mayıs 2018 tarihli rapora göre şüphelinin, “Bipolar bozukluk psikotik özellikli manik hecmeö denen psikiyatrik hastalığın etkisinde olduğu, 30 Nisan tarihinde işlenen suça yönelik cezai sorumluluğunun olmadığı belirtildi.

Şüphelinin, “İbadethanelere zarar vermeö suçundan 4 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasının yapılması istenen iddianamede, akıl hastalığı nedeni ile isnat edilen suçtan cezalandırılmaması, ancak hakkında koruma ve tedavi amaçlı akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması talep edildi.



Görüntü Dökümü(ARŞİV)

----------

(Güvenlik Kamerası)

-Şüpheli Serdar K.\'nın kilise önündeki çöpleri dağıtması

-Şüphelinin adliyeye sevki