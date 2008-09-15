Kilise Darwin'den özür dileyecek!

Galapagos’ta “meyve sineği” alarmı

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, önde gelen piskoposlar, 1860’lı yıllarda Kilise’nin, insanlarla maymunların ortak bir atadan geldiğini öne süren Evrim Teorisi’ni ortaya atan Darwin’e yönelik yürüttüğü karalama kampanyası konusunda tarihi bir itirafa imza atacak. Anglikan Kilisesi’nin resmi internet sitesine, Başpiskoposluk Konseyi Halkla İlişkiler Sorumlusu Rahip Dr Malcolm Brown’ın kaleme aldığı şu açıklama konacak:"Charles Darwin; Anglikan Kilisesi, seni yanlış anladığı ve gösterdiğimiz ilk tepki yüzünden diğerlerini de bu yanlış anlamaya teşvik ettiği için sana bir özür borçludur. İnsanlar ve kurumlar hata yapar. Biz Hıristiyanlar ve Kilise de birer istisna değiliz. Ancak itibarın konusunda mücadele burada bitmiş değildir. Sorun sadece senin dini muhaliflerin değil, kendi çıkarları için seni sahtekarca sahiplenen insanlardır."Daily Mail’e göre bu açıklama, Papa 2. John Paul’un Galileo’nun yargılanması dolayısıyla Vatikan adına özür dilemesi kadar önemli. Özellikle ABD’deki evrim karşıtı aşırı dincilerle arasına mesafe koymak ve Evrim Teorisi’nin bilime ters düşmediğini vurgulamak isteyen İngiliz din adamlarının böyle bir adım attığı bildiriliyor. Ancak ilk tepkilere göre açıklama kimseyi memnun etmiş değil. Muhafazakarlar açıklamayı "gülünç" bulurken, Darwinciler de bu sözlerin "anlamsız" olduğu görüşünde.Bilim insanı Charles Darwin, 1859 yılında yayımladığı Türlerin Kökeni adlı kitabıyla Kilise'nin şimşeklerini üzerine çekti. Kitapta türlerin doğal seleksiyon yoluyla başka türlerden evrildiklerine yer verilmesi ve Kilise'nin 'Yaradılış' teorisine taban tabana zıt fikirlerin savunulması Darwin'in ömrü boyunca Kilise'nin hedef tahtasında kalmasına yol açtı.