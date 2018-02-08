Kilise bahçesinde bulunup patlayıcı sanılan cisim meşale çıktı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON\'da, 5 Şubat 2006 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rahip Andrea Santoro’nun görev yaptığı Santa Maria Katolik Kilisesi\'nin bahçesinde bulunan ve patlayıcı olduğu sanılan boru şeklindeki cismin meşale olduğu ortaya çıktı.

Olay, geçen pazar günü sabah saatlerinde, İskenderpaşa Mahallesi\'ndeki Santa Maria Kilisesi\'nde meydana geldi. Kilise görevlileri, bahçede fark ettikleri ve patlayıcı olduğunu düşündükleri cisim için polisi aradı. İhbar üzerine telsizle uyarılan ekipler, kilise önüne sevk edildi. Olay yeri inceleme polislerinin de eşlik ettiği araştırmada, bahçede, boru şeklinde meşaleye benzer cisim bulundu. Cismin bir bölümünün yandığı; ancak patlamadığı belirlendi. Ekipler, cismi bırakan şüpheli ya da şüphelileri belirlemek için kiliseye ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, çevredekilerin ifadelerine başvurdu. Kilise çevresinde yapılan aramalarda da henüz bir eşkale rastlanılmadı. 12 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rahip Andrea Santoro’nun ölüm yıl dönümü öncesinde bu olayın meydana gelmesi, kentte terör ve istihbarat şubelerinde görev yapan polisleri de alarma geçirdi.

CİSİM MEŞALE ÇIKTI

Trabzon Valiliği\'nce, olayla ilgili yapılan duyuruda, ekipler tarafından yürütülen araştırma ve incelemeler sonucunda, kilise bahçesindeki cismin özellikle futbol maçlarında taraflarca kullanılan meşale olduğu açıklandı. Çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

\"İlimizde oynan derbi futbol müsabakası öncesinde taraftarların eğlence maksadı ile kullandıkları sis çıkartıcı materyallerden birinin kilisenin önünden geçmekte olan kişilerce atılması sonucu meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmiş olup, olayın fail ve faillerinin yakalanması için çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Kilisenin güvenliğinin sağlanmasına yönelik her türlü tedbir ilgili kurumlarca alınacaktır.\"

ANDREA SANTORO CİNAYETİ

Santa Maria Kilisesi Rahibi Andrea Santoro, 5 Şubat 2006 tarihinde, kilisede dua ederken, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Santoro\'yu tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve o tarihte 16 yaşında olan Oğuzhan Akdin, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış ve infaz süresini tamamladığı için tahliye edilmişti.

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