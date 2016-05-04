Kilis'e 2 roket daha atıldı, asker IŞİD'e karşılık verdi

Suriye tarafından atılan 2 roket mermisi Kilis kent merkezindeki boş arazilere düştü, ölen ya da yaralan olmadı. Asker angajman kuralları çerçevesinde IŞİD mevzilerini vurdu, üç IŞİD'linin hayatını kaybettiği iddia edildi ancak Genelkurmay'dan bir açıklama gelmedi.

Roketlerden biri Kartalbey mahallesindeki Orman İşletme Müdürlüğü bahçesine düştü. Orman işletmesi lojmanları ve çevredeki bazı binalarda hasar oluştu, patlamada bazı hayvanlar da telef oldu

Diğer roket mermisi ise, Kilis İl Tarım Müdürlüğü arazisine düştü. Patlamada yaralanan olmadı.

Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

TSK karşılık verdi, 3 IŞİD'li öldürüldü

Suriye tarafından bu sabah Kilis'e atılan roket mermilerinin atıldığı yer bölgede konuşlu olan ANTPQ-36 hedef tespit radarıyla tespit edildi. IŞİD'ın silah mevzileri tespit edilerek sınırda konuşlu Fırtına obüsleri ve Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) Bataryasıyla ateş altına alındı ve 2 Katyuşa mevzii imha edildi. İlk belirlemelere göre 3 IŞİD'li terörist de öldürüldü.