Kilis ve Bartın'ın başarısının sırrı ne?

LYS sonuçlarına göre en başarılı iller Kilis ve Bartın. Birçok kenti geride bırakarak başarıya nasıl ulaştılar?



LYS sonuçları açıklandı ve Türkiye genelinde Bartın ile Kilis elde ettikleri başarı ile ön plana çıktı. Kilis MF ve TM, Bartın ise TS dalında Türkiye genelinde en yüksek başarı ortalamasını tutturdu. Peki bu başarının perde arkası ne?

Vatan Gazetesi'nin konuştuğu Milli Eğitim Müdürlerine göre bu başarının ardında iki neden var. İki ilde de öğretmen sayısı ile öğrenci sayısı karşılaştırıldığında bir öğretmene en fazla 30 öğrenci düşüyor.

Diğer etken ise ailelerin evlerine kadar giderek çocuklara özel çalışma programı hazırlanması.

Matematik - Fen ve Türkçe - Matematik dalında Türkiye birincisi olan Kilis’in Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Kızıltaş, başarının sırrını şu sözlerle anlatıyor: "2004 yılında başarı sıralamasında 40’lı rakamlarda yer alıyorduk. Bu dönemde rehber öğretmenler ile öğretmenlerin ev ziyareti yaparak velilerle görüşmelerini sağladık. Çocuklar için özel programlar hazırladık. Bu programın içeriğini daha çok ailenin imkanı belirledi. Bu yüzden öğrenciye özel program hazırlanmış oldu."



'Bire bir ilgilendik'



Kızıltaş'a göre başarıda en büyük pay annelerin: "Çocukların programa uymalarını anneler sağladı. Örneğin bir öğrenci için şu programı çıkardık. Saat 16:00’da okuldan çıkan öğrencinin, en geç 17’de evde olmasını istedik. Bir saat serbest zaman tanıdık. Eve gelen çocuğa annenin çay, süt ya da meyve suyu ile yanında da kraker tarzı yiyecek vermesini istedik. Sonra çocuk 2 saat çalışmasını şart koştuk. Yemekten sonra çocuk hava alsın istedik. Saat 21.30’a kadar serbest zaman. Sonra yine 2 saat ders periyodu. Bu sırada ise babanın çocuğa meyve ya da içecek tarzı şeyler götürmesini istedik. Böylece hem anne hem baba çocuğun eğitim sürecinin içine girmiş oldu. Çocuğun uyguladığı ders programı da öğretmen tarafından kontrol edildi. Böylece başarı geldi."

Öğretmen sayısının başarıda önemli bir etken olduğunu dile getiren Kızıltaş, asker öğretmenlere de dikkati çekti: "Öğrenci sayımız 31 bin 310. Öğretmen sayımız ise bin 460. Neredeyse 30 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Ayrıca ilimizde asteğmen olarak vatani görevini yapan öğretmen askerler, kursumuzda ücretsiz ders veriyor. 170 öğrencimiz bu kursa gidiyor. Bu LYS’ye giren öğrenci sayımızın yüzde 8’i demek."

TS dalında Türkiye birincisi olan Bartın'ın Milli Eğitim Müdürlüğü de ev ziyaretlerinin önemini vurguladı: "Özellikle ev ziyaretlerinin etkili oldu. Veliler okula beklenmedi. İlkokuldan itibaren öğrenci sayımız 32 bin. Öğretmen sayısı ise bin 900. 24 öğrenciye bir derslik düşüyor. Bu şartlar da başarının zeminini oluşturdu."