Kilis'te eski ve yeni muhtar tartışması kavgaya dönüştü; ikisi ağır, 13 yaralı

Kilis'te, eski ve yeni muhtar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan sopalı, taşlı ve silahlı kavgada 13 kişi yaralandı.
Beşikkaya köyünde, aralarında husumet bulunan muhtar H.M. ile eski muhtar L.E. arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine sopa, taş ve silahların kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan K.E. ve M.M, Gaziantep'e sevk edildi.
Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.