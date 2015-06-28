Kilis sınırında bir haftadır süren sessizlik top atışlarıyla bozuldu

IŞİD'i kim durduracak?

IŞİD'in 'hilafet devleti' kurduğunu açıklamasının üzerinden bir yıl geçti. Ancak uluslararası koalisyonun örgütle mücadelesinde şimdiye kadar ciddi bir başarı elde edilemedi. Birgit Svensson'un haberi.