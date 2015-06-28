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Kilis sınırında bir haftadır süren sessizlik top atışlarıyla bozuldu

IŞİD, Kilis'in Suriye sınırında bulunan Es-Selame Sınır Kapısı’nı ele geçirmek için saldırı başlattı

28 Haziran 2015 17:06

Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Halep kenti Azez İlçesi’nde bir haftadır süren sessizlik, yoğun top sesleriyle bozuldu. IŞİD’in Es-Selame Sınır Kapısı’nı almaya çalıştığı bölgedeki top sesleri, Türkiye tarafında tedirginliğe yol açtı.

IŞİD’in, Es-Selame Sınır Kapısı’nı ele geçirmek için başlattığı Kilis’in karşısında bulunan Halep’in Azez İlçesi’nde, sabah saatlerinden itibaren şiddetli çatışma ve top atışları başladı.

Azez’e bağlı Havvar ve Baragat köylerinden top seslerinin duyulduğu Kilis’te tedirginlik yaşandı. Çatışmaların sürdüğü bölgedeki gelişmeler üzerine sınır hattındaki güvenlik güçleri teyakkuza geçti. Önlemlerin en üst düzeyde tutulduğu belirtildi.

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