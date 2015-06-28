IŞİD'den kaçan Ezidi kadınlar: Ya sınırdan geçeriz ya da burada ölürüz!

IŞİD zulmünden kaçıp Diyarbakır’da kampa gelen Ezidiler’in bir kısmı dün Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’na doğru yola çıktı. Sınır kapısına 1 buçuk kilometre kala Jandarma tarafından durdurulan 4 otobüsten inen yaklaşık 250 Ezidi’nin sınır kapısından geçmesine izin verilmedi. Yanlarında çok sayıda çocukla beklemeye başlayan Ezidiler “Ya geçeriz ya da burada ölürüz” dedi.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, bekleyiş sırasında 72 yaşındaki Ezidi kadın “IŞİD’den korktuğum için geldim. Kadınlarımızı, kızlarımızı götürdü. Kafasını kestiler. 2 gündür yoldayız. Almanya’da tanıdıklarımız var. 6 çocuğumla geldim. Çok tanıdığımız kaldı Şengal’de. Savaşan da esir alınan da var” dedi. Ezidi genç bir kadın da yaşadıklarını “IŞİD’den kaçtık. Yerimiz, yurdumuz yoktu zaten orda. Buraya geldik” sözleriyle ifade etti.

Ezidi bir erkek ise “Gidecek bir yerimiz yok. Geçirmezlerse gitmeyeceğiz. Burada kalacağız” dedi. Gözyaşlarını tutamayan genç bir kadın da “Korkuyla yaşıyoruz. Bütün kızlarımızı götürdüler. Korkudan kaçtık. Akrabalarımı yakaladılar. Düştük yollara, nereye gideceğimiz belli değil. İzin vermezlerse burada kalacağız. Ölürsek de burada ölürüz. Diyarbakır’da yemeğimizi karşılıyorlardı ama iş güç yok. Burada ölmek daha iyi” dedi. Jandarma Ezidileri Diyarbakır’daki kampa geri göndereceklerini söyledi. Jandarma Ezidileri ‘Zorda kalırsak sizi Suriye’ye göndeririz’ diye tehdit etti. Ezidilerin dün geceyi yabancılar şubesinde geçirecekleri açıklandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Ezidilerle görüştü.