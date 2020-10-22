Kilis'in yeni belediye başkanı belli oldu

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un yaşamını yitirmesinin ardından belediye meclisinde yeni başkan seçimi yapıldı. AKP’li Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan yeni başkan oldu.

Ramazan açıklamasında, “İnşallah görev yaptığım zaman zarfında şahsıma duyulan güvene layık olmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Değerli Başkanımız Bulut'un emanetini büyük bir titizlikle taşıyacağım. Projelerimizi hep beraber tamamlayacağız. Tüm Kilis halkının desteklerini, dualarını esirgemeyeceklerini umut ediyorum." dedi.

AKP İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile birlikte Ankara’ya çağrılan Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Tohumcu, Servet Ramazan ile Meclis üyesi Mehmet Fatih Yalçın görüşmelerde bulunmuştu.