Kılıçdaroğlu salonu bulamayınca yardımcısını azarladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Doğu ve Güney Doğu Anadolu il başkanları ile özel toplantı yapmak için geldiği otelde yaklaşık 10 dakika salon aradı. Partisini 81 il başkanları toplantısının yanında biz dizi açılış ve ziyaret için Antalya’da bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi Meydankavağı Mahallesi’ndeki kızı Aslı Nadir’in yanında geçirdi. Sabah saat 9.40’ta kızının yanından ayrılan Kılıçcaroğlu, partisinin il başkanları toplantısının yapıldığı Kundu Ramada Otel’e geçti.



'Sizin haberiniz yok mu?'



Burada Doğu ve Güney Doğu Anadolu illerinin il başkanları ile çözüm süreci hakkında görüşme yapacak olan Kılıçdaroğlu, salon krizi yaşadı. Otel içindeki ilk salonun, Kılıçdaroğlu’nun korumalarına haber verilmeden değiştirilmesi nedeniyle yeni salonun yeri arandı. Otelin arka kapısından çıkarılan Kılıçdaroğlu, yolun karşısındaki otelin diğer salonuna götürüldü. Yaklaşık 10 dakika salon aranmasını ardından Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin'e, “ Siz bakmadınız mı salona, sizin haberiniz yok mu? diye sordu. Keskin ise, “Bilmiyoruz efendim, sonradan salonun yeri değiştirilmiş” cevabını verdi.

Salonun yerinin bulunmasının ardından Kılıçdaroğlu, basına kapalı olarak görüşmelerine başladı.