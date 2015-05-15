Kılıçdaroğlu: Kaçak saraya bağlanan hortumları keseceğim, emekliye maaşını vereceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyunda tartışmaya yol açan emekliye çift maaş ikramiye vaadine "Maraş'tan söylüyorum Ankara'daki beyler duysun. Kaçak saraya bağlanan hortumları keseceğim, emekliye maaşını vereceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinini Kahramanmaraş mitinginde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

- Hepinizi yürekten kutluyorum, bu vesileyle Miraç Kandili'nizi de kutluyorum, mübarek olsun.

- Kimsenni yaşam tarzını siyasete malzeme yaptırmayacağız.

-13 yıldır iktidardalar, 13 yıldır kredi açtınız, 13 yıldır tek başına yönetiyorlar. Kahramanmaraş'ta işsizlik var mı? 6 milyon 200 bin işsizimiz var, 17 milyon yoksulumuz var, aylığı bin liranın altında olan 8 milyon emekli var, işyerini kapatan binlerce esnafımız var. Yanlış politika sonucu 2 milyon Suriyelimiz var.

- Kahramanmaraş'ın göç veren değil, göç alan bir yer olması gerekiyor. Kahramanmaraş'ı cazibe merkezi haline getireceğiz, tarım ve sanayide. Bakın biz Kahramanmaraş'ın bütün sorunlarını biliyoruz. Buranın bir turizm merkezi haline gelmesi gerektiğini biliyoruz.

- Onlar bunların hiçbirini değil, ceplerini düşünüyorlar. Ben ise vatandaşımı düşünüyorum. Kahramanmaraş güzel bir turizm kenti olacak. Bu bölgenin en güçlü cazibe merkezi olacak.

- Çalan çırpan, cebini düşünen değil halkı düşünen siyaset. Yandaşı değil, yoksulu düşünen siyaset. Bunu yapacağız. Bunu yaparken kimsenin kimliğini siyasete malzeme etmeyeceğiz. Bu ülkeye birinci sınıf demokrasiyi getireceğiz.

- Bu ülkenin büyümesinde, kalkınmasından herkes nasibini alacak. Ne diyordu Ecevit, ne ezen ne ezilen,hakça bir düzen. Evet, hakça bir düzeni getireceğiz.

- Refahı nasıl tabana yayacağız? Bu ülkenin işçisi, çiftçisi, emeklisi nasıl geçinecek? Refahı tabana yaymazsanız bir avuç zenginimin milyonlarca yoksulumuz olur.

- Refahı tabana yaymak için ilk adım Ramazan ve Kurban bayramında emekliye birer maaş ikramiye vereceğim. Sözüm sözdür. Hemen itiraz ettiler, efendim emekliye bu parayı verirken kaynağı nereden bulacaksın. Maraş'tan söylüyorum Ankara'daki beyler duysun. Kaçak saraya bağlanan hortumları keseceğim, emekliye maaşını vereceğim.

- Sanıyorlar ki, emekliye her ay 10 bin lira vereceğiz, emekliye ne veriyorsun ki sen. Bir maaş ikramiye bayramlarda vereceğiz, dünyanın parasını vermiyoruz. Sen 13 yıl ülkeyi yönetiyorsun, emeklinin derdi nedir diye sordun mu? Bu emekli bayramlarda torunlarından neden kaçar, neden para vermez, neden kurban kesmekte zorlanır biliyor musun? Bütün bunları ben biliyorum, refahı tabana yayacağım. Açlığı, yoksulluğu, fakirliri bitireceğim, herkes yaşayacak.