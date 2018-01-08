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Ekonomi

Kilim Mobilya'dan yüzde 40 ihracat hedefi

İstanbul, 8 Ocak (DHA) - Kilim Mobilya, araştırma geliştirmeye (Ar-Ge) odaklı yenilikçi ürünlerle iç pazarda büyürken, satışlarda ihracatın payını yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyor

08 Ocak 2018 18:44

İstanbul, 8 Ocak (DHA) - Kilim Mobilya, araştırma geliştirmeye (Ar-Ge) odaklı yenilikçi ürünlerle iç pazarda büyürken, satışlarda ihracatın payını yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyor.
İnşaat ve otomotiv ile birlikte Türkiye’de taşıyıcı üç sektörden birisi olan “markalı mobilya sektörü”nün önemli oyuncularından Kilim Mobilya, önümüzdeki beş yıl içinde liderliği hedefliyor. Türkiye pazarında ilk beş büyük markalı mobilya üreticisi arasında olan Kilim Mobilya, toplam satışlar içinde yüzde 25’e yükselen ihracatın payını da bu süre içinde yüzde 40’ın üzerine taşıyacak.
Türkiye’de hızla gelişen sektörlerden markalı mobilya sektöründe liderlik hedefiyle 2015 yılında başlatılan yeniden yapılanma sürecini tamamlayan Kilim Mobilya, tüm üretim ve pazarlama süreçlerini de “coğrafi ve kültürel” temeller üzerinde yeniden yapılandırıyor.
Profesyonelleşme sürecinin sonucu Kilim Mobilya CEO’su olarak göreve başlayan Mesut Yiğit, farklı kültürler ve coğrafyalara uygun “yeni markalar” ile birlikte hedef pazar olarak “Tüm Dünya”yı belirlediğini söylüyor.  Yiğit’e göre, Kilim Mobilya, piyasaya süreceği “ilkler” ile de rekabette öne çıkacak.
Bu çerçevede, tasarım süreçlerini de bölgesel ve kültürel bazlı olarak yeniden yapılandırdıklarını anlatan Mesut Yiğit, Kilim Mobilya’nın tasarım ekipleri, Türkiye pazarı başta olmak üzere,  Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Amerika” pazarları için farklı gruplar halinde yeniden oluşturduklarını açıkladı.
Tasarım ve Ar-Ge çalışmalarında ihracat pazarları odaklı özel bir kulvar belirleyen Kilim Mobilya’nın, Ortadoğu, Amerika ve Orta Asya Cumhuriyetleri’nin yanında, yeni hedef pazarları arasına Sahra Altı Afrika, Kıta Avrupa’sı gibi bölgeleri de eklediğini vurgulayan Yiğit, “Kilim Mobilya olarak, beş yıllık yeniden yapılanma süreci tamamlandığımız zaman, dünya coğrafyasının tamamına ihracat yapacak durumda olmayı hedefliyoruz ve bunu, ‘Birleşmiş Milletler’de bayrağı olan devletlere ihracat yapmak’ diye tanımlıyoruz” dedi.
 

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