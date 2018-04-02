İstanbul, 2 Nisan (DHA) - İhracatta yurt dışı bayi satışlarına ağırlık verdiğini duyuran Kilim Mobilya, Azerbaycan’da iki bayi açtı.

Bayilik sistemi üzerinden yapılan satışlara büyük önem verdiklerini ve bu nedenle yurt içi ve yurt dışında bayi ağını genişletmeye odaklandıklarını vurgulayan Kilim Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yayla, Azerbaycan’daki bayi açılış törenlerinde şöyle konuştu:

\"Bu dönem içinde 50 den fazla ülkeye ihracat yaptık. Ürünlerimiz yurt içinde 200’ün üzerinde, yurt dışında 150 satış noktasında müşterilerimiz ile buluşuyor. Büyüme planlarımızda teknolojiye yaptığımız yatırımlar ve ihracatı ön planda tutuyoruz. Bu amaçla teknolojiye olan yatırımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Fabrikalarımız ve yönetim birimlerimizdeki bilgi işlem altyapısı tamamen değişecek. Endüstri 4.0 uyumlu yüksek verimli fabrikalarda üretimi bütünleşik tasarım, üretim, satış süreçleriyle yapacağız; geniş katılım ile çalışan sistemlerle hız, verim ve kalite artacak. İyi donanımlı ve nitelikli personeliyle Ar-Ge merkezimiz, küresel düzeyde gelişen trendi yakından izlerken, müşterilerimizden gelen talepleri de değerlendirecek. Elektronik kontrollü ürünler, farklı tüketici grupları için farklı tasarımlar ve ülke, bölge, kültür farklılıklarına özel ürünlere odaklanacağız. Teknolojik üstünlüklerimizle, ister Türkiye’de, ister Azerbaycan’da, ya da Fransa’da, Çad’daki, müşterilerimizin hayal ettikleri ürünleri tasarlayıp, geliştirip, üretip kendilerine sunacağız.\"

Kilim Mobilya’nın Azerbaycan yetkili bayi ve dağıtıcısı Soliton LLC, Azerbaycan’ın başkenti Bakü ve Gence kentinde iki bayi birden açtı. Kilim Mobilya Azerbaycan yetkili bayisi Alovsat Ramazanov, Azerbaycan\'da, Başkent Bakü ve önemli kentlerinden Gence\'de, halkın her türlü mobilya ihtiyacını en uygun koşullarda karşılamaya hazır olduklarının altını çizdi. Azerbaycan\'da mobilyacılık sektöründe uzun yıllardır çalıştıklarını vurgulayan Ramazanov, Azerbaycan halkının, beğeni ve isteklerini çok iyi bildiklerini söyledi ve “Tam bir müşteri memnuniyeti esasıyla, tüm mobilya ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazırız” dedi ve ekledi:

“Azerbaycan’da mobilya alışkanlıkları ve trendleri Türkiye ile çok benzerlikler gösteriyor; bu nedenle Kilim Mobilya ürünlerinin kısa sürede tanınıp, benimseneceğine ve büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Bu ilgiyi, mağaza açılışlarından önce yaptığımız tanıtım çalışmalarında dahi çok belirgin olarak gördük. Buradan aldığımız cesaretle, Azerbaycan’da yeni mağaza açışı planlarını büyüterek, daha yakın zamanlara çekmeye karar verdik.”

Kilim Mobilya yurt dışında franchise yoluyla bayilik vereceği şirketlerde, \"maddi ve manevi açıdan itibarlı ticari geçmişi olmasını” da önemli bir koşul olarak belirlerken, mevcut müşteri potansiyelinin olmasını da \"tercih sebebi\" olarak duyurdu. (Fotoğraflı)