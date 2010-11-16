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Yaşam

KİLİM KONULU ANMA PULLARI YARIN SATIŞTA ANKARA (A.A)

16 Kasım 2010 11:56

-KİLİM KONULU ANMA PULLARI YARIN SATIŞTA ANKARA (A.A) - 16.11.2010 - Geleneksel Türk Sanatları ''Kilim'' konulu ek değerli anma pulları ve pullara ait ilk gün zarfının yarın satışa sunulacağı bildirildi.  PTT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Geleneksel Türk Sanatları ''Kilim'' konulu ek değerli anma pulları, yarın 80 artı 10 kuruş ve 110 artı 10 kuruştan, bu pullara ait ilk gün zarfı ise 2 lira 45 kuruştan merkez müdürlüklerinde abone sayısı kadar satışa sunulacak.  Açıklamada, ''Geleneksel Türk Sanatları ''Kilim'' 17.11.2010 ANKARA'' ibareli ilk gün damgasının da Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus/ANKARA adresinde kullandırılacağı duyuruldu. 

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