Kilim 50 milyon dolarlık Endüstri 4.0 yatırımlarını bayileriyle paylaştı

İstanbul, 12 Şubat (DHA) - Yeni üretim kampüsünün yanında, Endüstri 4.0 uyumlu üretim odaklı yeni teknoloji yatırımları için harekete geçen, markalı mobilya sektörünün önde gelen şirketlerinden Kilim Mobilya, toplam 50 milyon dolarlık yatırımlarını kapsayan gelecek planlarını, yurt içi ve dışında giderek genişleyen bayi ağının üyeleriyle paylaştı.

Yurt dışı bayi satışlarını önemseyen ve bu alandaki yatırım ve çalışmalarını sürdüren Kilim Mobilya\'nın yurtiçi ve yurtdışı bayileri İle birlikte gerçekleştireceği ve yeni teknoloji ve yatırımların aktarılacağı \"2018 Koleksiyon Fuarı\" KİLİMFESTA2018 organizasyonu, 250 kişilik katılımla Kayseri\'de yapıldı.

Kilim Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yayla’nın açılış konuşmasını yaptığı KİLİMFESTA2018 kapsamındaki panel programı 6 Şubat günü OMMER Otel\'de gerçekleşti.

Panelde Prof. Dr. Uğur Batı iletişim sunumu, Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Türkiye ekonomisi ve genel değerlendirmeler ile katılırken, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak Türkiye ekonomisi ve büyüme planları ile ilgili bilgi ve görüşlerini aktardı. Ekranlarda Mandıra Filozofu olarak tanıdığımız ünlü oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı ise katılıcılara iletişime ilişkin konferans verdi. Kilim Mobilya, 2018 Koleksiyon Fuarı KİLİMFESTA2018 kapsamında düzenlenmesi önceden planlanan gala konserini, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle iptal edip, konser için ayırdığı bütçeyi Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı.

Toplantıda bir konuşma yapan Kilim Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yayla, \"Bilindiği gibi ülkemiz gerçekten kritik bir noktadan geçiyor. 15 Temmuz’dan başlayarak, bugüne kadar, Afrin operasyonuna kadar, Mehmetçiğimizin gerçekten yürekli ve cesaretli duruşuyla bütün dünyaya ders vermesi, ülkemizi, çocuklarımızı ve bizleri gerçekten cansiperane savunması, bizlere ayrıca gurur veriyor. Bu karışık dönemde memleketimizin gerçekten birlik ve beraberliğinin ehemniyet arzettiğini bir dönemde onurlandırıyor. Bundan dolayı şehit olan, cansiperane şehadete giden bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum, kalanlara da sabırlar diliyorum\" dedi.

Kilim Mobilya CEO\'su Mesut Yiğit de konuşmasında, \"1976’ da kurulan hayalleri gerçekleştirdik. Şimdi yeni hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışacağız. Kilim mobilyanın gelecek 40 yılını birlikte hayal edeceğiz\" dedi.

Kilim Mobilya\'nın 2017 yılını yüzde 40 büyüme ile hedeflerini aştığının altını çizen Yiğit, \"Bu dönem içinde 50\'den fazla ülkeye ihracat yaptık. Ürünlerimiz yurt içinde 200’ün üzerinde, yurt dışında 150 satış noktasında müşterilerimiz ile buluşuyor\" dedi ve bu yıl içinde Fransa, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Çad, Fas, Kazakistan, Sudan mağazalarının açılacağını açıkladı. (Fotoğraflı)