Kilim "Endüstri 4.0 uyumlu Mobilya Üssü Yatırımı"na start veriyor

İstanbul, 9 Şubat (DHA) - Kilim Mobilya\'nın tüm üretim birimlerini, 50 milyon dolarlık yatırımla \"Endüstri 4.0\" uyumlu, 500 bin metrekare alanda bir araya toplayacağı \"Mobilya Üssü Projesi\" yatırımına start veriliyor.

Kilim Mobilya\'dan yapılan açıklamaya göre, yarım milyon metrekare alanda kurulacak Mobilya Üssü\'nde, Kayseri\'deki patenti Kilim\'e ait yaysünger ve üst düzey arge yönetimi ile çalışan fabrikası Yaysün, sünger yatak ve koltuk uygulamaları, Türkiye’de ilk kez üretilen aromalı yastıkları, koltuk ve kanepelerde hibrit teknolojisinin uygulandığı üretim birimleri, sağlıklı mobilya üretim standartlarının uygulandığı alanlar, sünger panel koltuk ve kanepe üretim tesisleri bir araya toplanacak.

Halen 180 bin metrekare alanda üretim yapan Kilim Mobilya\'nın, yeni yatırımıyla dört ayrı üretim tesisini tek çatı altında toplayacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Önümüzdeki 5 yıl içinde sektör lideri olmayı hedefleyen Kilim Mobilya, araştırma geliştirmeye (Ar-Ge) odaklı yenilikçi ürünlerle iç pazarda büyürken, toplam satışlarda yüzde 25\'e yükselen ihracat payını da yüzde 40’a çıkartacak.

\"Bu çerçevede, tasarım süreçleri de yurtiçi ve yurtdışında bölgesel ve kültürel bazlı olarak yeniden yapılandırılıyor.\"

\"Kilim Mobilya’nın tasarım ekipleri, Türkiye pazarı başta olmak üzere, Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Amerika” pazarları için farklı gruplar halinde yeniden oluşturuluyor.

\"Ar-Ge ekibi genişletilerek yerli ve yabancı tasarımcılarla çalışıyor.

\"Kilim Mobilya Mobilyalarında sağlığa zararlı bileşenleri kullanmamaya özen gösterirken, kullanıcılara sunduğumuz konfor ve kullanım kolaylığına odaklanıyor.

\"Kilim Mobilya Ar-Ge ekiplerinin, sektörde yaygın olarak kullanılan ve sağlığa zararlı olduğu belirlenen sunta bileşenlerinin kullanılmadığı üretim bandı ile dünya devi İKEA\'nın da yerli tedarikçileri arasındaki yerini aldı.

\"Kilim Mobilya\'nın, Avrupa Birliği standartlarına uygun nitelikli üretimi nedeniyle İKEA, bölgesel üretimde Romanya yerine Türkiye\'yi tercih etti.\"

\"IKEA gibi dünya devlerine de üretim yapan Kilim Mobilya, Avrupa’da özellikle İtalya, Fransa, Almanya pazarlarındaki konumunu diğer Avrupa pazarları ile Amerika kıtasına da genişleterek ilk üç marka arasına girmeyi planlıyor ve orta vadeli hedef olarak da tüm pazarlarda \'liderliği\' öne çıkarıyor.\"

Kilim Mobilya\'nın, 2017 yılını hedeflerini aşarak yüzde 40 büyüme ile kapattığı ve 2018\'de yüzde 30 büyümeyi hedefi koyduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

\"Türkiye genelinde 220 bayisi bulunan Kilim mobilya, 50\'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Kilim Mobilya, yeni beş yıllık yatırım planları çerçevesinde yurtiçi bayi sayısını 400\'e çıkarmayı hedefliyor.

\"Yurtdışında 130 satış noktası ile temsil edilen Kilim Mobilya, bu yıl içinde franchaising yoluyla açacağı Fransa, SuudiArabistan, Azerbaycan, Çad, Fas, Kazakistan ve Sudan mağazaları ile yurt dışı satış ağını genişletmeyi sürdürecek.

\"2018 yılında alt markalarını da piyasaya sürmeye hazırlanan Kilim Mobilya, ayrıca genç mobilya grubu NİNO\'yu da bu yıl içinde gençlerin beğenisine sunacak. Kilim Mobilya\'nın 2018 yılı yenilikleri arasında Yatak ve ev tekstili grubu da bulunuyor.\"

Kilim Mobilyanın 42 yıllık serüveni, Kurucu Başkan İsmail Yayla ve kardeşleri Kilim Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yayla, Mahmut Yayla tarafından 150 m2 bir marangozhanede başladı. Seri üretime, 5 bin metrekarelik alanda 1977 yılında başlayan ve yıllar boyunca yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kilim Mobilya, halen dört ayrı tesiste, açık alan olarak toplam 350 bin metrekare, kapalı alan olarak da toplam 180 bin metrekarede üretim yapıyor. (Fotoğraflı)