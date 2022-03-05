Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız sadece CHP’nin değil Millet İttifakı’nın belediye başkanlarıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi’nin “Cumhuriyetimizin II. Yüzyılına Yeni Adım Programı”nda yaptığı konuşmada; “Bütün Türkiye’de, Millet İttifakı’nın iktidar olduğunu düşünün. Belediye başkanlarımız, yapacaklarımızın bugünkü öncüleridir. Belediye başkanlarımız sadece CHP’nin değil Millet İttifakı’nın belediye başkanlarıdır” dedi.

Yenimahalle Belediyesi, Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın görevdeki 13. yılında “Cumhuriyetimizin II. Yüzyılına Yeni Adım” programı düzenledi.

Törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkaları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcı Cafer Güneş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen katıldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal da katılımcılar arasında yer aldı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada; birlikten güç doğacaksa güçlerini göstermeleri gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

“O zaman küçük ayrıntılarda boğulmamalıyız. Birlikten güç doğarsa bundan en büyük yararı millet ve vatan görecektir. Bayrağımız özgürce dalgalanacak, demokrasi içinde her birimiz düşüncelerimizi özgürce ifade edeceğiz. Hiç kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamayacağız. Herkes ile kucaklaşacağız. Ayrıştırdılar, böldüler, kin duymamızı sağlamak için çaba harcadılar. Ama inadına ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, hiç kimseye kin duymayacağız. Mevlana, Hacı Bektaş’ın duygusunu, sevgisini bu topraklarda yeşertmeye ant içtik, an içiyoruz. Bunu beraber, birlikte yapacağız.”

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Bir yola çıktık. Bu yol; milleti aydınlığa, umuda, sevgiye götürme yoludur. Bu yolda hiç kimsenin kişisel bir beklentisi yoktur. Olamaz da zaten. Biz beraber yola çıktığımız zaman, birlikte mücadele ettiğimiz zaman; güven duygusunu pekiştirmiş olacağız. Güven kadar değerli bir şey yoktur. Bu değeri büyütmek zorundayız. Belediye başkanlarımız çaba harcıyorlar. Seçimlerden önce belediye başkanlarımızın aleyhine neler söylenmedi ki. ‘Paraları teröristler toplayacakmış, yardımlar kesilecekmiş.’ Tam tersine yardımlar büyüdü. Söyledim belediye başkanları arkadaşlarımıza. Belediye başkanlığı yaptığınız yerde bir tek çocuk bile yatağa aç girmeyecek. Herkesi kucaklayacak ve ayrım yapmayacaksınız. Bu mücadeleyi yaptık.

Millet İttifakı’nın iktidarını düşünün. Hiçbir engellemenin olmadığı, belediye başkanlarının sonuna kadar gücünü, emeğini halk için harcadığını düşünün. Çok daha güzel, mükemmel, huzurlu bir Türkiye’yi inşa etmez miyiz? Edeceğiz. Allah’ın izniyle birlikte, beraber, güç birliği ile yapacağız. Ayrışmadan, bölünmeden, kavga etmeden yapacağız. Bizi kavga ettirmek isteyebilirler, onların bu konuda maharetleri var. Ama bizim de aklımız, vatan sevgimiz, bayrak sevgimiz, düşündüğümüz Türkiye’nin itibarı var. Biz bunu düşünerek yolumuza devam ediyoruz. Cumhuriyetin yüzüncü yılında güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Buna ahdettik.”

"Belediye başkanlarımız neyi yapmamız gerektiğini fiilen uyguluyor"

Kılıçdaroğlu, salondakilerin belediye başkanlarını bir kez daha alkışlamasını istedi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediye başkanlarımız neleri yapmamız gerektiğini, fiilen alanda uyguluyorlar. Bir de düşünün. Bütün Türkiye’de, Millet İttifakı’nın iktidar olduğunu düşünün. İşsizlikle nasıl mücadele ettiğimizi düşünün. Huzuru getirmek için nasıl mücadele ettiğimizi düşünün. Türkiye’de hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucakladığımızı, barışın egemen olduğu bir coğrafyayı düşünün. Huzurun egemen olduğu bir coğrafyayı düşünün. Belediye başkanlarımız yapacaklarımızın bugünkü öncüleridir. Belediye başkanlarımız sadece CHP’nin değil Millet İttifakı’nın belediye başkanlarıdır. Bunu da açıkça buradan ifade ediyorum. Onlar ayrım yapmıyor, herkesi kucaklıyorlar. Ve onlar ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Alkışı hak ediyorlar. Göreceksiniz, inşallah sizlerin desteğiyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz; hep birlikte Millet İttifakı’nı alkışlayacaksınız. Bunun günü yakındır.

"Bunun onurunu biz de başaracağız"

Belediye başkanlarımız yaptıkları her harcamanın hesabını veriyorlar. Millete hesap verme onurunu yaşıyorlar. Millete hesap vermek. Topladığı verginin, aldığı paranın hesabını millete vermek. Bu onuru inşallah, Millet İttifakı olarak biz de yaşayacağız. Sizlerin desteği ile sizlerin gönlünden geçen engin destekle bunları birlikte yaşatacağız.”