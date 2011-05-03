-KILIDAROĞLU: AK PARTİ 12 EYLÜL ÜRÜNÜ SİİRT (A.A) - 03.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''12 Eylül ürünü olan partilerin, 12 Eylül rejimi ile hesaplaşamayacaklarını'' ifade ederek, ''AK Parti'nin de 12 Eylül ürünü bir parti olduğunu'' söyledi. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitaben yaptığı konuşmada, Siirt'e daha önce bürokrat olarak, şimdi ise genel başkan olarak geldiğini belirtti. Siirt'in derdi ve sorunu, kendisine sitemi olduğunu ve bunu da bildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: ''Önce kendi kusurumuzdan söz edeyim. Biz Siirt'ten az oy alıyoruz. Ama Siirtlilerde değil, kabahat biz de. Biz hiç Siirt'e geldik mi, derdinizi dinledik mi? Tabii siz de bize oy vermezsiniz. Şimdi geliyorum. Derdinizi dinliyorum. Bana oy verseniz de vermeseniz de sizin için çalışacağız. Ben sizden oy istiyorum. Ben size birileri gibi öyle ucuk kaçık projeler değil. Size gelip söz verdiler; 'Siirt'i İstanbul'un Ataköy'ü yapacağız' dediler. Bunu ben söylemedim. Söyleyenler iktidar koltuğunda oturuyor. Şimdi gelecekler buraya. Eğer verilen sözü gereği yapılmadıysa demokratik yollardan hesap sormasını bilmeniz lazım. Fazla değil 12 Haziran'da sandıkta oy kullanacaksınız. Biz demokrasi ve özgürlükten yanayız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletvekili seçilemiyordu. Anayasa'yı değiştirdik. Dedik ki, 'yüzde 34 oy aldı. Biz milletin iradesine saygı göstereceğiz.' Siirt'ten milletvekili adayı oldu, sizler de seçtiniz. Ve denildi ki Siirt'in başına talih kuşu kondu. Öyle mi? Siirt'in başına talih kuşu mu kondu, yoksa akbaba mı kondu? Talih kuşu konsaydı, fabrika olur işsizlik olmazdı. İnsanlar emeğini karşılığını alırdı ve onların dediği gibi İstanbul'un Ataköy'ü olurdu. Oldu mu? Olmadıysa seçimlerde 'hayır'. Siirt'in yapacağı budur.'' -''BEN BU COĞRAFYAYA BARIŞI GETİRECEĞİM''- Türkiye'nin güllük gülistanlık gösterildiğini, millete yalan söylemeyeceklerini, önceliğinin herkesin gelir, aş, iş sahibi olması olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: ''Benim önceliğim bu. Onların önceliği ne? Benim cebimde vatandaşların şikayet ve dertleri var. Onların cebinde Amerikan doları var. Ben size güveniyorum. Ben bu coğrafyaya barışı getireceğim. 12 Eylülcülerden hesap sordular mı? Hesap soramayan partilerden siz hesap sorun. Bırak hesap sormayı, sana muhtıra verdiler, kalktın gittin hizmet madalyası taktın. Kime biliyorsunuz değil mi? Bir de diyorlar 12 Eylülcülerden hesap soracağız. Önce 12 Eylül yasalarını değiştir. Seçim barajını dedik ki indirelim. Kanun teklifi bile veremezsiniz dediler. Kanun teklifi de verdik. Şimdi diyorlar ki seçim barajını indirirse istikrar bozulurmuş. Ben oyumu başka partiye veriyorum, başka parti milletvekili çıkarıyor... Yüzde 10 barajını demokrasi önündeki en ciddi engel olarak görüyorum. 13 Haziran sabahı yetki verirseniz bizim ilk 4 ay içerisinde değiştireceğimiz kanun yüzde 10 barajıdır.'' Kılıçdaroğlu, binlerce faili meçhul cinayetin bulunduğunu, bunlar aydınlansın diye araştırma önergeleri verdiklerini, fakat bunun araştırılmasına engel olunduğunu belirtti. ''Kim engel oldu? Demokrasi ve 12 Eylül diyorlar. 12 Eylül ürünü olan partiler, 12 Eylül rejimi ile hesaplaşamazlar. AK Parti 12 Eylül ürünü bir partidir. Değil diyorlarsa, Recep Tayyip Erdoğan gelsin, konuşalım, hesaplaşalım'' diyen Kılıçdaroğlu, binlerce vatandaşın kayıp olduğunu, bunlar için uluslararası standartta bir komisyon kurulmasını istediklerini anlattı. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Başbakan Diyarbakırlılara söz verdi. Dedi ki 'Sevgili Diyarbakırlılar Diyarbakır'a daha modern bir hapishane yapacağım.' Dünyada hiç bir başbakan hapishane sözü vermez. Eski hapishaneyi insanlık müzesi yapacağız. Orada yaşananları bütün dünyaya anlatacağız. İnsanımızı seviyoruz. O acılar bedel ödeyenleridir. Bedel ödeyenlere saygı duyacağız.'' Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet'in bir şiirini de okudu. CHP'nin Siirt milletvekilleri adaylarının tanıtıldığı mitinge, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Miting alanında, ''Sözde değil, özde Kürt dostu yiğitoğlu yiğitoğlan Siirt'e hoşgeldin'' yazılı pankart yer aldı. Mitingin ardından, Aydınlar Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi. Burada kendisine ikram edilen çayı içerek adaşı olan bir vatandaşla konuştu. Daha sora kendisine mektup yazan engelli Ebru Babaoğlu'nun (17) evini ziyaret etti. Ayakkabılarını çıkararak içeri giren Kılıçdaroğlu, Babaoğlu'nun annesi Gülbeyaz, babası Murat Babaoğlu tarafından karşılandı. Tekerlekli sandalyede oturan Ebru Babaoğlu ile bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu'na Ebru, ''Geldiğiniz için teşekkür ederim'' dedi. Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Öte yandan, Babaoğlu ailesini ziyareti bitiminde ismi öğrenilemeyen bir kişinin Kılıçdaroğlu'nu protesto etmek istemesi, partilerce engellendi.