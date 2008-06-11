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Politika

Kılıç'tan yanıt: Gerekçeli kararda görürsünüz

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, türbanı yasaklayan kararın gerekçelerini yakında kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi

11 Haziran 2008 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelerdeki türban yasağını kaldırmaya yönelik anayasa değişikliğini iptal etmesi nedeniyle ağır biçimde eleştirdiği Anayasa Mahkemesi'nin Başkanı Haşim Kılıç, eleştirilerin yanıtının gerekçeli kararda görülebileceğini söyledi.
Anayasa Mahkemesi'nden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, Yüksek Mahkeme'nin kararın gerekçesini henüz açıklamamasına ve gerekçe yazılmadan kararın açıklanmış olmasına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Kararın verildiği gün size bir açıklama yapmıştım. O günden bugüne değişen pek birşey yok. Şartların getirdiği elverişlilik ölçüsünde gerekçeli karar üzerinde çalışıyoruz. En kısa sürede gerekçeli karar yazılarak kamuoyuna duyurulacak" dedi.
Kararda görürsünüz
"Gerekçeli karar yazıldıktan sonra değerlendirme yapılması daha iyi olur" diyen Kılıç, iptal kararının gerekçesiyle ilgili hazırlıkların sürdüğünü, yürütmeyi durdurma kararının ise Resmi Gazete'de bu hafta yayımlanabileceğini söyledi. Kılıç, Başbakan Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini aşarak Anayasa değişikliğiyle ilgili esas denetimi yaptığı yönündeki eleştirilerinin anımsatılması üzerine, "Bu konuları, izin verirseniz, biz gerekçemizde değerlendirelim. Görüşlerimizi gerekçemizde görürsünüz" ifadelerini kullandı.
Açıklama yok
Kılıç, Anyasa Mahkemesi'nin yapılan eleştirilerle ilgili kurumsal bir açıklama yapmayı düşünüp düşünmediği sorusuna ise, "Hayır, öyle bir düşünce yok" yanıtını verdi.

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