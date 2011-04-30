-KILIÇ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA KİTAP ÖNERİSİ SAMSUN (A.A) - 30.04.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, ''CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Turgut Özakman'ın (Şu Çılgın Türkler) kitabını okumasını öneriyorum. O çılgın Türkler olmasaydı, Kurtuluş Savaşı olmazdı. Sultan Alparslan'ın orduları 1071'de Malazgirt'te zafer kazanarak Anadolu'ya adım atamazdı. Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan yürütemezdi. Başardığımız ne varsa, hangi büyük projemiz varsa şu çılgın Türklerin eseridir. Ama Kılıçdaroğlu bunu anlayamaz'' dedi. Kılıç, seçim çalışmaları kapsamında Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı ''çılgın proje'' hakkındaki sözlerini eleştirdi. ''İstanbul'u bilmeyen adamın bunu bilmesi mümkün değil. Belediye Başkan adayıyken İstanbul'un Kağıthane'sine, Kağıttepe diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlaması hiç mümkün değil'' ifadesini kullanan Kılıç, şöyle devam etti: ''İstanbul'a ikinci boğaz projesini açıkladık. İstanbul'un çılgın projesini Kılıçdaroğlu, gerçekten anlamıyor. İzmir'e gidiyor, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı yanına çağırıyor. (İzmirlilere şimdiden müjdeyi veriyorum: Haliç yakında denize girilen bir yer olacak) diyor. Haliç nerede? Gelsin şimdi Ladik ilçesindekilere anlatsın Haliç'in nerede olduğunu. Haliç'in nerede olduğunu bilmeyen adamın İstanbul'a ikinci boğazı anlayabilmesi mümkün değil. İstanbul'a Boğaz Köprüsü yapılacağı zaman karşı çıktılar. Boğaz Köprüsü'nün satılacağı zaman da karşı çıktılar. İkinci boğaz köprüsü yapılmasına karşı çıktılar. Boğazın altından Marmaray Tüp Geçidi'ni bitiriyoruz. 12 milyar TL'lik bir proje. Şimdi Marmaray'a da karşı çıkıyorlar. İstanbul'a üçüncü boğaz köprüsünü yapıyoruz. Projesi hazırlanıyor. Onlar ona da karşı çıkıyor. Karşı çıkmadıkları hiçbir şey yok. İstanbul'a ikinci boğazı Başbakanımız ''Çılgın Proje'' olarak anlatıyor. Ama anlaması için İstanbul'u bilmesi lazım. Bilmeyenin anlaması mümkün değil. Diyor ki: Çılgın olduklarını biliyorduk. Ama, deli olduklarını bilmiyorduk. Günaydın... Hizmet etmek öyle akıllı adamların işi değil zaten. Akıllı düşünene kadar, deli köprüyü kırk sefer geçermiş. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Turgut Özakman'ın (Şu Çılgın Türkler) kitabını okumasını öneriyorum. O çılgın Türkler olmasaydı, Kurtuluş Savaşı olmazdı. Sultan Alparslan'ın orduları 1071'de Malazgirt'te zafer kazanarak Anadolu'ya adım atamazdı. Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan yürütemezdi. Başardığımız ne varsa, hangi büyük projemiz varsa şu çılgın Türklerin eseridir. Ama Kılıçdaroğlu bunu anlayamaz. Niye anlayamaz, onu milletimizin ferasetine bırakıyorum.'' -''ERGENEKON'UN YARISI MHP'NİN BAGAJINDA YARISI CHP'NİN BAGAJINDA''- Kılıçdaroğlu'nun hırçınlığının nedenini gayet iyi bildiklerini de ifade eden Kılıç, ''Son yapılan kamuoyu araştırmalarında CHP'nin oyu 10 puan geriye düştü. Oyu 10 puan geriye düşünce, Türkiye'deki oyu yüzde 20'ye yaklaştı demektir. Yani rampa aşağı gidiyorlar. Başaşağı gidiyorlar. Neden? Küfrettikleri için, hakaret ettikleri için. Yalan rüzgarları estirdikleri için. Bir kaymakamın, bir başsavcıya rapor ettirildiği, bir valinin bir alay komutanına rapor ettirildiği, dönemler yaşandı bu ülkede. (Bakın bakalım, eşinin başı örtülü mü değil mi? Bak bakalım namaz kılıyor mu kılmıyor mu? Bak bakalım Cuma'ya gidiyor mu gitmiyor mu? Bak bakalım Kuran kurslarına giriyor mu girmiyor mu?) Bunlar fişlettirildi. ve fişçilerin bir kısmı MHP'de bir kısmı CHP'de. Bunlar Ergenekon'u paylaşma yarışına girdiler. Ergenekon'un yarısı MHP'nin bagajında, yarısı CHP'nin bagajında. Yazık değil mi? Nasıl demokrasi mücadelesi vereceğiz bu ülkede. Emanete siz sahip çıkacaksınız'' şeklinde konuştu.