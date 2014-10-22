Kılıçla saldırdı serbest bırakıldı, baltayla 'IŞİD'e katılın' çağrısı yaptı

'Kobani eylemlerinde izinsiz gösterilere katıldıkları ve kamu malına zarar verdikleri' iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi 17 Ekim günü adliyeye sevk edildi.



Bu kişilere destek vermek için bir grup adliye binası önüne geldi. Sloganlar atan grup, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Bağcı tarafından uyarıldı. Grup aldırış etmeyince Başsavcı Bağcı polise talimat vererek bunların bahçe dışına çıkmalarını sağladı.



Adliyeye geldikten sonra motosikletinden inen T.D. bina önünde bekleyen gruba yönelik, "Bunların arasında benim bayrağımı indiren var mı?" diye sordu. Gruptan ses çıkmaması üzerine elindeki bidon içerisindeki benzini göstericilere doğru döken T.D., motosikletinde bulunan ve üzerinde 'Deli Gaddar' yazılı kılıcı çekti. T.D.'nin elindeki kılıçla saldırdığını gören eylemciler, sağa sola kaçıştı.



T.D., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürülen T.D., gece saatlerde ifadesinin alınması ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken kılıcına el konuldu.

Saldırgan T.D. bu sabah saatlerinde yine adliye önüne geldi. Demircide yaptırdığı 'Osmanlı baltası'nın sapına bez bağlayan T.D., yanında getirdiği teypten marşlar çalmaya başladı. Bir yandan da elindeki kağıtta yazan metni okumaya çalışan T.D., çevredeki vatandaşları IŞİD'e katılmaya çağırdı.



“Her Türk erkeğini IŞİD'le beraber PKK'ya karşı savaşmaya çağırıyorum. Kola içmeyin, sakal bırakın" diye bağırmaya ve küfürler etmeye başlayan T.D.'ye polisler müdahale etti. Hiçbir direnç göstermeyen ve gözaltına alınan T.D., elindeki baltayı da teslim etti.