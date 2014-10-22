T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçla saldırdı serbest bırakıldı, baltayla 'IŞİD'e katılın' çağrısı yaptı

Antalya'da geçen hafta adliye binası önünde toplanan gruba elindeki kılıçla saldıran ve serbest bırakılan T.D, bu kez baltayla geldi

22 Ekim 2014 19:31

'Kobani eylemlerinde izinsiz gösterilere katıldıkları ve kamu malına zarar verdikleri' iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi 17 Ekim günü adliyeye sevk edildi.

Bu kişilere destek vermek için bir grup adliye binası önüne geldi. Sloganlar atan grup, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Bağcı tarafından uyarıldı. Grup aldırış etmeyince Başsavcı Bağcı polise talimat vererek bunların bahçe dışına çıkmalarını sağladı.

Adliyeye geldikten sonra motosikletinden inen T.D. bina önünde bekleyen gruba yönelik, "Bunların arasında benim bayrağımı indiren var mı?" diye sordu. Gruptan ses çıkmaması üzerine elindeki bidon içerisindeki benzini göstericilere doğru döken T.D., motosikletinde bulunan ve üzerinde 'Deli Gaddar' yazılı kılıcı çekti. T.D.'nin elindeki kılıçla saldırdığını gören eylemciler, sağa sola kaçıştı.

T.D., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürülen T.D., gece saatlerde ifadesinin alınması ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken kılıcına el konuldu.

Saldırgan T.D. bu sabah saatlerinde yine adliye önüne geldi. Demircide yaptırdığı 'Osmanlı baltası'nın sapına bez bağlayan T.D., yanında getirdiği teypten marşlar çalmaya başladı. Bir yandan da elindeki kağıtta yazan metni okumaya çalışan T.D., çevredeki vatandaşları IŞİD'e katılmaya çağırdı.

“Her Türk erkeğini IŞİD'le beraber PKK'ya karşı savaşmaya çağırıyorum. Kola içmeyin, sakal bırakın" diye bağırmaya ve küfürler etmeye başlayan T.D.'ye polisler müdahale etti. Hiçbir direnç göstermeyen ve gözaltına alınan T.D., elindeki baltayı da teslim etti.

ETİKETLER

baltakılıçsaldırganışidpkk

İlgili Haberler

Adliye önünde 20 kişiye kılıçla saldırdı

Antalya'da Kobanê'deki IŞİD saldırılarını protesto gösterilerinde gözaltına alınanlar adliyeye çıkartılırken, gözaltındakilere destek amacıyla toplanan gruba bir kişi elindeki kılıçla saldırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24