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Adliye önünde 20 kişiye kılıçla saldırdı

Antalya'da Kobanê'deki IŞİD saldırılarını protesto gösterilerinde gözaltına alınanlar adliyeye çıkartılırken, gözaltındakilere destek amacıyla toplanan gruba bir kişi elindeki kılıçla saldırdı

17 Ekim 2014 23:36

Kobanê'deki IŞİD saldırılarını protesto gösterilerinde gözaltına alınan 13 kişi bugün adliyeye çıkartıldı. Adliye önünde gözaltındakilere destek amacıyla toplanan gruba ise bir kişi elindeki kılıçla saldırdı.
 

DHA'nın haberine göre, Antalya’da, geçen hafta Kobanê’ye yapılan IŞİD saldırılarını protesto gösterileri sırasında çevreye zarar verdikleri öne sürülen 13 kişi, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki sorgularının ardından ’kamu malına zarar vermek’, ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamalarıyla saban saatlerinde adliyeye sevk edildi. 

Bir grup Akdeniz Üniversitesi öğrencisi, adliye bahçesine geldi. Üzerinde ’Gözaltılar serbest bırakılsın’ yazılı pankart taşıyan öğrenciler, slogan atmaya başladı.

Bu sırada adliye bahçesinde bekleyen polis şefi, grubu eylemlerini adliye bahçesi dışında sürdürmeleri yönünde uyardı. Bahçeye gelen Antalya Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Bağcı da eylemcilere kamu alanında slogan atılmaması gerektiğini söyledi. Grup aldırış etmeyince Başsavcı Bağcı polise talimat verip bahçe dışına çıkmalarını sağladı.

Grup bahçe giriş kapısında beklerken, adliye bahçesine giriş kapıları polis tarafından kapatıldı. Adliyeye gelenler polis tarafından kontrollü alındı.

 

Kılıçla saldırdı

 

Adliye önünde bekleyen grup, saat 15.40 sıralarında kılıçlı saldırıya uğradı. Adliyeye geldikten sonra motosikletinden inen T.D. adlı kişi, gruba yönelik ’Bunların arasında benim bayrağımı indiren var mı?’ diye sordu.

Gruptan ses çıkmaması üzerine elindeki bidon içindeki benzini göstericilere doğru döken T.D., daha sonra motosikletinde bulunan ve üzerinde ’Deli Gaddar’ yazılı kılıcı çekti.

Bu sırada kendisine engel olmak isteyen polisten kurtulan T.D., adliye önünde bekleyen 20 kişinin üzerine saldırdı. T.D.’yi elinde kılıçla gören eylemciler, sağa sola kaçıştı. T.D. daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

 

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