-KILIÇDAROĞLU: YÖNETİME TALİBİZ İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Onlar toplumu bölüyorlar, ben kaynaştıracağım. Onlar toplumu ayrıştırıyorlar, ben bütünleştireceğim. Ben kimseyi kimliğinden, inancından ötürü ayırmayacağım. Onlar cepleri için, yandaşları için çalıştılar. Benim cebimde dolarlar yok, vatandaşın mektupları var. Ben sizin için çalışacağım, mücadele edeceğim. Artık CHP Türkiye'yi yönetmeye taliptir, Türkiye'yi yöneteceğiz'' dedi. Bayrampaşa'da halka seslenen Kılıçdaroğlu, buradan seçim otobüsüyle Esenler'e geldi. Güzergah olarak ara sokakları seçen ve halkla yol boyunca selamlaşan Kılıçdaroğlu, AK Parti Bayrampaşa İlçesi Seçim İrtibat Bürosu'nu da ziyaret ederek, çalışmalarında başarı diledi. Esenler Oruç Reis Mahallesi Keleş Meydanı'nda halka seslenen Kılıçdaroğlu, geçmiş dönemlerde vatandaşların temiz duygularının ve etnik kökenlerinin sömürüldüğünü ifade ederek, insanı kimliğiyle, düşünceleriyle, inançlarıyla değerlendirmediğini, insanın, Allah'ın yarattığı en değerli varlık olduğunu ve başının üstünde yeri bulunduğunu söyledi. Herkesin aşı, işi olmasını, akşam evine huzur içinde gelmesini, çocuklarını huzur içinde okula göndermesini istediklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Huzurlu bir Türkiye'yi el birliğiyle kuracağız'' dedi. -''İL İL, İLÇE İLÇE TÜRKİYE'Yİ GEZECEĞİM''- Esenler halkının CHP'ye beklediği oyu vermediğini, vermemesini de anlayışla karşıladıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Belki Esenler'e gelmedik, sizlerle daha fazla konuşmadık, daha fazla tokalaşmadık, çay içmedik. Ama sokak sokak, cadde cadde, semt semt, il il, ilçe ilçe bütün Türkiye'yi gezeceğim. Diyorlardı ki 'Efendim, Sivas'ın ötesine geçemiyorsunuz.' Eğer bir siyasi parti Sivas'ın ötesine geçemiyorsa, ayıp senindir. Ben gideceğim, söyledim, gideceğim. Bir kişi bile beni dinlemeye gelse, gideceğim. Vatandaşın ayağına gitmek benim için şeref ve onurdur. 'Gidemezsin' ne demek? Bir şeyi unutmayın. 'Yeni CHP' diyoruz. Arkadaşlarımız sadece seçim öncesi değil, sonrasında da sizlerle birlikte olacak, dertlerinizi dinleyecek. Artık CHP Türkiye'yi yönetmeye taliptir, Türkiye'yi yöneteceğiz.'' Aile Sigortası'nın Uluslararası Çalışma Örgütünün kabul ettiği 9 sigorta dalından biri olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, işsizlik, emeklilik, ölüm, meslek hastalığı, sağlık gibi sigortaların yanında tek uygulanmayan sigortanın aile sigortası olduğunu anlattı. Kılıçdaroğlu, ''İnşallah yetki ve güç verin, aile sigortasını çıkartacağız, bütün ailelere ekonomik güvence sağlayacağız. Artık ailelerde huzur olacak'' dedi. ''Tarlaya ektim soğan, mahvettin çiftçiyi Erdoğan'' ve ''Şifre yaz Tayyip'e gönder cevaplar cebine gelsin'' şeklindeki pankartları okuyan Kılıçdaroğlu, halkın yaratıcı düşüncesine hayran olduğunu söyledi.