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Politika

KILIÇDAROĞLU: ''YEMİN ETMEYECEĞİZ'' TBMM (A.A)

28 Haziran 2011 17:56

-KILIÇDAROĞLU: ''YEMİN ETMEYECEĞİZ'' TBMM (A.A) - 28.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''yeminleri engellenen milletvekili arkadaşlarına yemin etme yolu açılmadıkça'' yemin etmeyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin basına kapalı grup toplantısından sonra yaptığı açıklamada, ''halkın seçtiği milletvekillerinin yemin etmesine izin vermeyen, antidemokratik ve hukuk dışı uygulamaların parçası olmayacaklarını'' ifade etti. Kılıçdaroğlu, ''Bu anlayış, ilke ve demokrasi inancıyla yeminleri engellenen milletvekili arkadaşlarımıza yemin etme yolu açılmadıkça, biz CHP milletvekilleri de yemin etmeyeceğiz'' dedi. Grup toplantısının ardından bir gazetecinin sorusu üzerine ise Kılıçdaroğlu, Genel Kurula gireceklerini, ancak yemin etmeyeceklerini söyledi.

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