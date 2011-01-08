-KILIÇDAROĞLU: ''YARGIYI ELE GEÇİRMEKLE UĞRAŞTILAR'' HATAY (A.A) - 08.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yargıdaki sorunların hiçbirinin hükümet tarafından görülmediğini ifade ederek, ''(Biz yargıyı nasıl ele geçiririz), onunla uğraştılar'' dedi. Kılıçdaroğlu, Adana'dan karayoluyla Hatay'a giderken parti otobüsünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, CMK'nın 102. Maddesinin yürürlüğe girmesinin ardından başlayan tahliyelerde Yargıtayın suçlandığına dair soruya, ''Yargının sorunları baştan beri biliniyor. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker ve önceki başkanlar bu konuyu dile getirdi. Konu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da dile getirildi. Ama bu sorunların hiçbiri AKP tarafından görülmedi. (Biz yargıyı nasıl ele geçiririz), onunla uğraştılar'' yanıtını verdi. ''Şimdi ortaya çıkan sorunlar bugünkü hükümet döneminde ortaya çıkmadı'' diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Geçmişten beri var olan sorunlar 8 yıllık iktidar sürecinde de görülmeyince bir noktada patlak verdi. Şimdi iktidar sanki muhalefet partisiymiş gibi yargıyı suçluyor. Parlamentoda kabul oyu veren AKP milletvekilleriydi. 'Bunlar yanlış' diyen CHP milletvekilleriydi. Şimdi sorunlar ortaya çıktı. Ağırlığı hükümetin hazmedemeyeceği boyutta olunca hükümet bu sorunları birisine ihale etmek istedi. Yargıtayı ve başka odakları suçladılar. Hükümet bilinçli olarak sorunları görmemezlikten geldi ve bu tablo ortaya çıktı. Sorunun çözümü için yapılan çok ciddi çalışmalar var. (Yargı reformu) diye Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan 2 ciltlik kitap var. Bunları biz bildiğimize göre hükümetin bilmemesi mümkün değil. Yargı personelinin yetersizliği, teknik donanım eksikliği ve yargılama usul hükümleri dahil pek çok alanda eksiklik var. Bunlar mutlaka çözülmeli. Adli kolluğun olmadığı adli tıbbın yetersiz olduğu yerde işler yürümüyor. Davaları uzatmak istediğiniz zaman bütün olanaklar önünüzde duruyor.'' -''SUÇU YARGITAYA ATIYORLAR''- Kılıçdaroğlu, yargıdaki sorunlar konusunda 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Yargıtayın suçlanmasıyla ilgili soru üzerine, ''Bir siyasal iktidar beceriksizliğini (acaba nasıl kapatırım) diye arayışa girerse geçmişte kendisinin tartışma konusu yaptığı kişileri gündeme getirmesi doğaldır'' dedi. İktidarın Sezer ve Yargıtay ile tartışmasının olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''(Biz hakim savcı alacaktık engel oldular, suçu Danıştaya atacağız) diyorlar. Ama sağduyulu tüm vatandaşların şunu düşünmesi lazım, Danıştay, (adil sınav olsun. Torpil yapmayın. Bilgi ve birikime bakın) diyor ama onlar, (istediğimizi alacağız) diyor. Yargıtay defalarca dosya birikimini dile getirdi. Pek çok sorunu söyledi. Ne oldu? Çözülmedi. Şimdi suçu Yargıtaya atıyorlar'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, bu süreçte HSYK'nın çok ciddi bir işlevinin olmadığını ifade ederek, ''O bir karar organı. Yasalarda tanımlanmış görevi var ama asıl görev iktidara düşmekte. Hukuk fakültelerinden başlayarak bu sürecin yeniden ele alınması gerekir'' dedi. -''TOPLUM VİCDANINDA RAHATSIZLIK YARATTI'- Kılıçdaroğlu, Hizbullah terör örgütü sanıklarının tahliyesine yönelik soruya da ''Hizbullah'ın neler yaptığı toplumun belleğinde duruyor. Sanıkların serbest bırakılması toplum vicdanında rahatsızlık yarattı. Bazılarının hiçbir cinayet işlemediği halde, halen neden tutuklu oldukları tartışılırken, cinayet işlediği kesin olan belli kişilerin serbest bırakılması bu süreçteki en büyük zaaf. Hizbullah'ın bu süreçte güçleneceği de açık. Zaten serbest bırakılırken karşılanış şekilleri bunu gösteriyor'' yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, KCK davaları ile ilgili soru üzerine şöyle konuştu: ''Bir yerde hukuk ihlali varsa ve iddia edilirse üzerine gitmemiz gerekiyor. Çünkü bizim siyasi anlayışımızda insanlar ne olursa olsun, siyasi düşüncesi ne olursa olsun her insanın yasaların öngördüğü şekilde ve hukuk düzeni içerisinde yargılanması gerekir. Ama siz belli amaçlara ulaşmak için hukuku ihlal ederseniz, doğru değildir. Hukuku savunmak herkesin görevidir. Biz de burada hukuk ihlali olup olmadığını izleyeceğiz. Birçok davayı da arkadaşlarımız izliyor. Kişileri baştan suçlu veya suçsuz ilan edemeyiz. Ama yargılanmalarının adil olması gerekiyor.''