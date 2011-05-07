-KILIÇDAROĞLU: SINAVI BECEREMEYENLER ÜLKEYİ YÖNETEBİLİR Mİ? İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 milyon 715 bin çocuğun umutlarını söndüren, umutlarıyla oynayan, sınav yapma becerisini gösteremeyen iktidarın, ülkeyi sağlıklı yönetmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, ''Türkiye'nin CHP iktidarına, iyi yönetilmeye, adalete, demokrasiye, özgürlüklere ihtiyacı var. Bunun da adresi belli; o partiye sırtınızı dönün ve karşınızda altı ok ve CHP var'' dedi. Kılıçdaroğlu, beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil ve İstanbul ikinci bölge milletvekili adaylarıyla Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Meydanı'na geldi. Bayrampaşa'da ellerinde CHP bayraklarıyla ''Başbakan Kemal'' sloganı atan partililer, ''YGS yaz, 2222'ye gönder, şifreler cebine gelsin'', ''Cumhuriyet değil, AKP iktidarı yıkılacak'', ''İkinci Kemal hoş geldin'', ''Sayın Başbakan Türkiye nalbant dükkanı mı ki çırak, kalfa, ustalıkla yöneteceksin'', ''Herkes için her şey için CHP'' yazılı pankartlar açtı. Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin iktidara geldiğinde yolsuzlukla mücadele edeceğini söylediğini ifade ederek, partililere ''Yolsuzlukla mücadele ettiğine inanıyor musunuz'' diye sordu. ''Hayır'' şeklinde yanıt verilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''Zaten kimse inanmıyor. Onlar dünyalıklarını yaptılar, şimdi yandaşlarını zengin etmek için çalışıyorlar. Bizim için yandaş yok, vatandaş var'' dedi. Kimsenin, hükümetin özgürlükleri getirdiğine ve yasakları kaldırdığına inanmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Vatandaş cep telefonu ile konuşmaktan korkuyor, 'acaba beni dinlerler mi?' diye. Bu Hükümet, telekulak hükümeti, halkın özel hayatını merak ediyor, belden aşağı uğraşmayı çok seviyor. Niye ilgi alanları budur, samimi söylüyorum anlamış değilim. Vatandaşın derdi var, onunla uğraş'' diye konuştu. Hükümetin ülkeyi iyi yönetemediğini öne süren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Allah aşkına 1 milyon 715 bin çocuğumuzun umutlarını söndüren, umutlarıyla oynayan bir siyasal iktidar, sınav yapma becerisini gösteremeyen iktidar, ülkeyi sağlıklı yönetebilir mi? Ben de biliyorum yönetemez. En beğendiğim slogan, 'Şifreci Tayyip.' Bakın ne diyor? 'Efendim baktık, şifre var ama kopya çeken yok' diyor. Güler misin ağlar mısın? 1 milyon 715 bin çocuğumuzun annelerine sesleniyorum; yemediniz yedirdiniz, giymediniz giydirdiniz, okula götürdünüz, eve getirdiniz, emek harcadınız, dershaneye gönderdiniz. Üniversiteyi kazansın, bizden daha iyi yaşasın diye umut beslediniz. Bunlar çocukların umutlarını mahvettiler. Bu çocuklar bir demokraside olması gerekeni yaptılar, ellerine pankart aldılar, uğradıkları haksızlığı protesto ettiler. Recep Bey, 'ben istersem karşılarına 5-10 bin genç çıkarırım' dedi. Demokrasi kafasına bakın. Çocuklar hak arıyorlar, bir dinle bakalım, bunların derdi ne ama neyi dinliyor? Ali Demir'i dinliyor. Onun da geçmişine baktık. Bir baktık, meğer en büyük kopyacı oymuş, intihal yapmış. Nereden bulurlar, nereden getirirler, nasıl güvenirler bunlara? Demek ki bir bildikleri var. Buradan Ankara Cumhuriyet Başsavcısına sesleniyorum. 'Sürprizlerimiz olacak' dedin, onlardan birini biliyorum. Senin açıklama yapmanı bekliyorum. 1 milyon 700 bin çocuğun umutlarıyla oynayanları soruşturacaksın. Çocuklarımızın geleceğiyle kimsenin oynamaya hakkı ve yetkisi yoktur.'' -''EMEKLİ MİLLİ GELİR ARTIŞINDAN PAY ALACAK''- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasında emeklilere de seslendi. Türkiye'de 9 milyon emekli olduğunu, bunların eşleriyle 18 milyon kişi ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''En az 18 milyon emekli hayatından memnun mu? Ama Recep Bey'e göre emeklilerin durumu çok iyi. Hiç itiraz etmeyin, sizin durumunuz iyi. Yaz tatillerini kesinlikle Kanarya Adaları'nda geçiriyorsunuz. Allah aşkına çocuklarınıza söyleyin, internete girsinler. TBMM'de ne zaman bir AKP milletvekili kürsüye çıkıyor, 'emekliye şunu, bunu verdik, gül gibi geçiniyor' diyor. Hayır, ben söylemiyorum. TBMM tutanaklarına bakın. Benim söylediklerim de var. Şimdi diyeceksiniz ki 'eleştirmek kolay, sen ne yapacaksın.' Kardeşim iki konuda emeklilere sözüm var. 'Emekliye milli gelir artışından pay verilemez' diye yasa çıkardılar, bunu değiştireceğiz. Emekli de milli gelir artışından pay alacak. Yaratılan katma değerden emekliye pay vermezsek gelir dağılımını bozmuş oluruz. Emekliye intibak yasasını çıkaracağız.'' Askerliği 15 aydan, önce 9, sonra aşamalı olarak 6 aya indireceğini yineleyen Kılıçdaroğlu, bu önerisinin de ''Memleketi kim savunacak'' diye eleştirildiğini söyledi. Çözümün adresinin CHP olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, ''Kulakları duyuyorsa duysun, biz bu ülkeyi dişimiz, tırnağımızla kurduk. Yedi düvele karşı mücadele ettik. Yeri ve zamanı geldiğinde biz yeniden dişimiz ve tırnağımızla bu ülkeyi savunur ve bağımsızlığını koruruz. Hiç endişelenmeyin, nerede bir dert var, çözümün adresi belli, CHP. Nerede bir sorun var, çözüm CHP'' dedi. Esnafın da bu hükümeti denediğini ve hayatından memnun olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ilk dört ay içinde AVM'lerle ilgili yasayı çıkaracaklarını bildirdi. Emekli olan ve çalışmaya devam eden esnafın aylığından yapılan yüzde 15 kesintiyi de kaldırma sözü veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Türkiye'de sorunlarımız var, çözümlerimiz de var. En ciddi çözüm, demokrasi ve özgürlüğü yeniden getirmek. Türkiye'nin CHP iktidarına, iyi yönetilmeye, adalete, demokrasiye, özgürlüklere ihtiyacı var. Yolsuzluğu, yoksulluğu ülkenin tarihinden silmek için yola çıkan bir partiyiz. CHP, hepinizin partisidir.''