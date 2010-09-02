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Politika

KILIÇDAROĞLU: ''RECEP BEY KAR GİBİ ERİYOR'' TARSUS (A.A)

02 Eylül 2010 17:36

-KILIÇDAROĞLU: ''RECEP BEY KAR GİBİ ERİYOR'' TARSUS (A.A) - 02.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sizin desteğinizle, gücünüzle Recep Bey güneş görmüş kar gibi eriyecektir, erimeye başladı'' dedi. Kılıçdaroğlu, Mersin'in Tarsus ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. İktidarın vatandaşa verdiği sözleri yerine getirmediğini, şimdi ise kendi hazırladığı anayasa değişikliklerine ''evet'' demelerini istediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Bunlar hangi yüzle evet istiyorlar. Bunlarda yüz var mı? Olmadığını biliyoruz. Bunların yüzünde maske var. Maskeyi indirmek bu kardeşinizin boynunun borcu. İki yüzlü politikacının maskesini indirmek sizin ve benim görevimiz'' diye konuştu. CHP'nin tek güvencesinin halk olduğunu, gücünü halktan aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Destek verin Türkiye'yi ayağa kaldıralım. Sizin desteğinizle, gücünüzle Recep Bey güneş görmüş kar gibi eriyecektir, erimeye başladı'' dedi. Kılıçdaroğlu, Erdemli ilçesinde yaptığı koşmada ise ülkesini düşünen herkesi 12 Eylüldeki referandumda ''hayır'' oyu vermeye çağırdı.  -SİLİFKE- Silifke ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, meydandaki ''Eşek ölür kalır semeri, sahi ne oldu deniz feneri'' pankartını işaret ederek, CHP iktidarında yolsuzlukların hesabının mutlaka sorulacağını söyledi.  AK Parti'nin, iktidarı elinden kaymaya başladığını fark ettiğini, halkın ayak seslerinin yaklaştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey yolcusun, seni yolcu edeceğiz'' dedi.  Vatandaşlardan 12 Eylülde yapılacak referandumda oyuna gelmemelerini ve ''Hayır'' oyu vermelerini isteyen Kılıçdaroğlu, ''Oyuna gelmeyeceğiz, hayırsızları milletin yakasından düşürecek 'hayır' oylarımız var'' diye konuştu. 

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