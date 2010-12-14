-KILIÇDAROĞLU: ''ÖZHASEKİ MUHATABIM DEĞİL'' ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini televizyonda tartışmaya çağıran Kayseri Büyekşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye yanıt vererek, '' O benim muhatabım değil. Benim muhatabıma sorularımı sordum, internet sitesinde onları okusun'' Kılıçdaroğlu, partisinin bilgi hizmet aracının tanıtımında gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gündeme getirdiği Kayseri'deki yolsuzluk iddiası ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu iddiaya verdiği yanıta ilişkin sorular üzerine Kılıçdaroğlu, ''Erdoğan'ın yolsuzlukları ortadan kaldırmak istiyorsa bu iddiaları araştırması gerektiğini'' söyledi. Bütçe konuşmasındaki iddialarını yineleyen Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin sorularının yanıtsız kaldığını savundu. Kılıçdaroğlu, ''Ben '26 sayfalık bir ifade var' diyorum, 'bu tutanaktan 10 sayfa niçin eksildi' diye soruyorum. Sayın Başbakan başka bir dosyadaki tutanakları anlatıyor'' dedi. CHP'nin bir iddiayı ortaya atarken üzerinde uzun süren çalışmalar yaptığını anlatan Kılıçdaroğlu, ''Doğruluğunu araştırmadan, ayrıntılarını bilmeden bir şeyi açıklamıyoruz ama sayın Başbakan'ın eline bir dosya tutuşturuldu, incelemeden çıktı, birilerini savunma konumuna düştü. Başbakan'ın görevi yolsuzlukları savunmak değildir, yolsuzlukların üzerine gitmektir; eğer gitmezse Kayseri'de dönen rüşvet tezgahının bir parçası olur. Biz gitmesini istiyoruz'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın bu iddiaların üzerine gitmesi ve araştırması halinde CHP olarak kendisine destek vereceklerini ve ''Başbakan yolsuzlukların üzerine kararlılıkla gidiyor' diyeceklerini söyledi. Bugün CHP'nin internet sitesinde de yayımlanacak iddialara ilişkin belgelerin ''hayali belgeler olmadığını'' vurgulayan Kılıçdaroğlu, belgelerin devletin arşivinde olduğunu ayrıca kendilerinin de tamamını ilgili makamlara onaylattıklarını bildirdi. Kılıçdaroğlu, onaylanmamış hiçbir belgeyi gündeme getirmediklerini de vurguladı. Bir gazetecinin ''Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, sizi düelloya davet etti; 'eğer ben haksızsam istifa ederim ama haklıysam Kayseri halkından özür dilesin' dedi. Buna yanıtınız ne olacak'' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ''O benim muhatabım değil ben, muhatabıma sorularımı sordum, internet sitesinde onları okusun'' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, bir başka soruyu yanıtlarken, iktidarın bu iddianın üzerine gitmemesi halinde CHP'li hukukçuların konuyu takip etmeyi sürdüreceklerini ve dosyayı yeniden açtıracaklarını söyledi. -''32 KISIM TEKMİLİ BİRDEN GELECEK''- Bir gazetecinin Başbakan Erdoğan'ın bütçe görüşmelerinde ''Yine çaktın'' ifadesini kullandığını, kendisinin de bugün sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Erdoğan'a verdiği yanıtı hatırlatarak üslubu nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın Meclis'teki görüşmelerde siyasette üslubun önemine vurgu yaptığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Ama kendi söylediğini kendi üslubu ile yalanladı. Bir Başbakan sokak ağzı ile konuşmaz. Bizim elimizde dokümanlar var, belgeler var. Ben açılmayan bir davadan söz ediyorum, o sonuçlanan bir davadan söz ediyor. Ben kapatılan bir davadan söz ediyorum, o 17 kişilik çeteden, rüşveti toplayan birisinin nasıl mahkum edildiğini söylüyor. Zaten o kendisi itiraf etmiş 'rüşveti ben topluyordum' diyor. Onun mahkum olması kadar normal bir şey yok ki. Biz 'o 17 kişilik çeteyi nasıl 1'e indirdin, hangi gerekçe ile indirdin' onu soruyoruz.'' TBMM'deki konuşmasında iddiaları sırasında bir de avukattan bahsettiğinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Bunların yanıtını alayım devamı gelecek. 32 kısım tekmili birden gelecek'' yanıtını verdi. -''YARGIYA GİTTİK, DAVALARI DEVAM EDİYOR''- Bir başka gazetecinin Kayseri'deki yolsuzluk iddiasında adı geçen kişilerin Silivri'de tutuklu olduğunu belirterek, ''Bunu dikkati çekici buluyor musunuz?'' demesi üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Ben sayın Başbakan'a sordum; 'Bu kişi şu anda nerede yatıyor?' Silivri'de olduğunu biliyorum Sayın Başbakan'ın kürsüye çıkıp 'şu anda Silivri'de hapiste' demesini bekliyordum ama ısrarla Silivri lafını kullanmadı. Niye kullanmadı? 'Benim mal varlığım ile ilgili iddiada bulunanlar şimdi Ergenekon'dan yatıyorlar' demişti. Ben de Kayseri'deki davayı kapatıp 'rüşveti ben alıyordum, dağıtıyordum, bizim bir çetemiz vardı' diyen adam şu anda Ergenekon'da yatıyor, hapiste yatıyor. Ben bu ilginç olaya kamuoyunun dikkatini çekmek istedim ve Sayın Başbakan'ın bunu itiraf etmesini istedim ama Sayın Başbakan Silivri adını kullanmaktan özenle kaçındı.'' Bir gazetecinin Başbakan Erdoğan'ın CHP'nin ortaya attığı dosyalarla ilgili neden yargıya gitmediği sorusunu da gündeme getirdiğini söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''Ben de Sayın Başbakan'a sizin siyasallaştırdığınız bir yargının, dosyaları nasıl kapattığını bu örnek olayla göstermek istedim zaten. Kadir Topbaş ile ilgili de 'yargıya gitmediniz' dedi. Yargıya gittik, davaları devam ediyor. Sayın Başbakan'ın haberi yok. Haberi olsa belki yine dosyayı kapatacaktı ama meraklanmasın bütün davaları izliyoruz. Başbakan görecek tabloyu'' diye konuştu.