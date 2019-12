-KILIÇDAROĞLU: ''ÖNCE KÜBRA'NIN KARNINI DOYUR'' EDİRNE (A.A) - 27.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kanal Projesini eleştirerek, ''21. yüzyılın Türkiyesinde 2.5 aylık bir çocuk annesinin kucağında açlıktan ölürse bu ayıp kime aittir? Bu iktidar, bu ayıbı kaldırabilir mi? Şimdi çıkmışlar ortalığa biz 'çılgın proje' açıklayacağız. Sen önce 2.5 aylık Kübra'nın karnını doyur, ondan sonra Allah kerim.'' dedi. Kılıçdaroğlu, Selimiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'de yeni bir süreci, temiz ve halktan yana bir siyaseti başlattıklarını söyledi. Halkın iktidarını kurmak için yola çıktıklarını belirten Kılıçdaroğlu, ''Gücümüz, dayanağımız halktır diyoruz. Size güveniyoruz. Yetki verin Haramilerin saltanatını al aşağı edelim'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin proje üretmediği konusunda sürekli eleştirildiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Diyorlardı ki 'CHP hep eleştirir, CHP milletin derdiyle ilgilenmez'. Ne yaptık? Onları projeye boğduk. Bütün projeleri halka dokunan, birebir halkın sorunlarını çözen projelerimizle yola çıktık. Bu memlekette yoksulluk vardı. Yoksulluğu çözmek için oturduk, düşündük, hesap yaptık. 6 ay çalıştık Aile Sigortası Projesini ürettik, aileler mutlu ve huzurlu olsun diye. Bir ailede huzur varsa o mahallede, kentte, memlekette de huzur vardır. Amacımız şu; herkes, her çocuk, her birey mutlu yaşasın. Çocuklar aç yatağa girmesin diye aile sigortasını getirdik.'' Projenin kaynağı ile ilgili eleştirildiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Bu kardeşinizin sözü var, hiç endişe etmeyin. Her şeyin kaynağı vardır. Yeri gelince diyorlar ki 'Türkiye, dünyanın 20 büyük ekonomisinden birisidir. Demek ki kaynak var. Kaynağı insan için mi, yandaş için mi kullanacaksın? Biz, yandaş için değil halk için kullanacağız bu kaynağı. Bunların döneminde yürütülen paraların yarısını tasarruf etsek zaten memleket güllük gülistanlık olacak. Biz yarısını değil, tamamını tasarruf edeceğiz. Yolsuzluğu bitireceğiz bu ülkede. Bu yolsuzluklar konusunda en büyük uzman Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ne diyordu 'ben yürütmenin başıyım' diyordu. Ne söyleyeyim ben başka? Neymiş dava açacakmış. İstediğin kadar dava aç, senin bütün yolsuzluk dosyalarını o mahkemeye yığacağım.'' -''FAKİRİN SIRTINDAN GEÇİNİYORLAR''- Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde bir anaokulu açılışında dağıtılan şekerlerden çocukların zehirlenmesi olayına değinerek, ''Allah bilir o şekeri alırken birilerine köşeyi döndürmüşlerdir bunlar. Millete kömür dağıttılar, kömürdeki vurgun 1 milyar TL'nin üzerinde. Yani fakirin sırtından geçiniyorlar. Allah rahmet eylesin halk ozanımız Aşık Mahsuni Şerif'in bir türküsü vardı, 'yoksulun sırtından doyan doyana' diye. Bunları tarif ediyor büyük ihtimalle'' şeklinde konuştu. Samsun'da 2,5 aylık bir çocuğun açlıktan ölmesine işaret eden Kılıçdaroğlu, ''21. yüzyılın Türkiyesinde 2.5 aylık bir çocuk annesinin kucağında açlıktan ölürse bu ayıp kime aittir? Bu iktidar, bu ayıbı kaldırabilir mi? Şimdi çıkmışlar ortalığa biz 'çılgın proje' açıklayacağız. Sen önce 2.5 aylık Kübra'nın karnını doyur, ondan sonra Allah kerim. Bunların derdi başka bir şey, bunların derdi yandaşa ihale aktarmak, kamu kaynaklarını aktarmak. Açıkladıkları hiçbir projede insan yoktur. Bizim açıkladığımız bütün projelerde insan vardır. İnsanımız için çalışacağız, üreteceğiz'' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, yardım yaptıkları yoksulu afişe etmeyeceklerini vurgulayarak, ''Biz, AKP gibi yapmayacağız. Bizim inancımızda da siyasi anlayışımızda da ahlakımızda da yoksul insanın da onuru vardır. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek 'sen, sosyal devletin koruması altındasın' diyeceğiz. Neye göre diyeceğiz, Anayasaya göre diyeceğiz'' diye konuştu. Askerliği aşamalı olarak 15 aydan önce 9, sonra da 6 aya indirmek istemelerine itiraz edildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Efendim, 'bunu yapıyorsunuz, vatanı kim savunacak?' Senin oğlun 21 gün el bebek gül bebek, valinin gözetiminde askerlik yaparken bu aklına gelmiyor da vatandaş Mehmet efendinin oğlunun askerlik süresini indirdik 'vay efendim memleketi kim savunacak?' Biz, onlar gibi değiliz. Bizim ruhumuzda Kuvayımilliye vardır. Bizim ruhumuz Kuvayımilliye dokularıyla dokunmuştur. Biz, bu memleketi yeri geldiği zaman dişimizle tırnağımızla savunuruz.'' Emeklilere milli gelir artışından pay vereceklerini, İntibak Yasası'nı çıkaracaklarını vadeden Kılıçdaroğlu, emeklileri ülkenin birinci sınıf vatandaş yapacaklarını kaydetti. Kılıçdaroğlu, ''Eğer emekli kardeşlerimiz, şu AKP'ye bir oy daha vereyim derlerse, bir dahaki seçimlerde eminim emeklileri yerlerde sürünürken göreceğiz'' dedi.