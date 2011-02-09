-KILIÇDAROĞLU: ''O DEFTER KAPANDI'' ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orduya yönelik ''kağıttan kaplan'' sözleri tartışma yaratan Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum'un istifasının bugün yapılacak olan Merkez Yönetim Kurulu Toplantısında gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin, ''O defter kapandı'' dedi. Kılıçdaroğlu, Haziran 2008'de gerçekleştirilen Tarım Kurultayı nedeniyle Şanlıurfa'ya yapılan ziyaret sırasında seçim otobüsü üzerinde başını üst geçide çarparak hayatını kaybeden eski Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ersin Çıldır adına Genel Merkez binasında düzenlenen salonun açılışını yaptı. Açılışta gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, orduya yönelik ''kağıttan kaplan'' sözleri tartışma yaratan Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum'un istifasının Merkez Yönetim Kurulu Toplantısında (MYK) gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine, ''O defter kapandı, tartışmaları noktaladık'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''Bunu nasıl anlamamız gerekiyor?'' sorusu üzerine de, ''Zamanla göreceksiniz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Batum'un ''Bir daha orduyu eleştirmem'' şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise, ''Saygı göstereceğiz. Siyaset bir deneyim işidir. O deneyimden de herkes kendi yaşamından dersler çıkaracaktır'' ifadelerini kullandı. ''Daha önce parti içerisindeki görüş farklılıklarını normal karşılamıştınız, bu olayı da o çerçevede mi değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna, ''O defteri kapadık, Türkiye'nin daha önemli, daha büyük sorunları var. O sorunlarla ilgili sorular sorarsanız, yanıtlamaya çalışayım'' dedi.