Kılıçdaroğlu’nun yeni hedefi Aytaç Durak

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, imar değişikliğiyle eşine ait arsanın rantını 40’a katladığı iddiaları ortaya atılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Aytaç Durak’ın yeni bir imar rantı dosyasını 10-15 gün içinde açıklayacaklarını belirterek, “Kamuoyu hayretler içinde kalacak” dedi.

Osmaniye’de CHP'nin sivil toplum örgütleriyle yapacağı toplantıya katılmak için uçakla Adana’ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, havaalanı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP’den Adana Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Mithat Topal’ın ortağı olduğu yerel Kanal-A televizyonunda canlı yayınlanan ‘Bir Ters Bir Düz’ programına konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, 4 dönem belediye başkanlığı yapan ve yeniden aday olacağını açıklayan AKP’li Aytaç Durak’la ilgili yeni rant dosyasının yolsuzluk sürecinin gelişimi açısından ibretlik olduğunu öne sürdü.



“KAMUOYU HAYRETLER İÇİNDE KALACAK”



Dosyaya ilişkin detay vermekten kaçınan Kılıçdaroğlu, “Kamuoyu hyretler içinde kalacak” demekle yetindi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle südürdü:

“Bu dosya kamuoyunun bir yolsuzluk sürecinin nasıl oluştuğunu, geliştiğini görmesi açısından çok ilginç. O süreci kamuoyuna anlatıp, paylaşmak, zaman zaman yapılan ve masum gibi görünen eylemlerin, hareketlerin veya kararların, süreç içinde nasıl belli bir amaca yönelik sistemli bir şekilde gerçekleştirildiğini göstermesi açısından önemli bir dosya. Sanıyorum, kamuoyu ile paylaştığım zaman Adanalılar da hayret edecekler. Böyle bir olay, nasıl bu kadar uzun süreç içinde planlanıp, belli bir noktaya getirilebiliyor, herkesin görmesini sağlayacağız” dedi.

Bir belediye başkanının hangi partiden olursa olsun temel işlevinin beldeye hizmet etmek olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanının hizmet ederken beldede belli rant alanları doğabileceğini, ancak bu rant alanlarının da kentle paylaşması gerektiğini söyledi. Rantın kente hizmet eder hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Doğan rant eğer bir kişiye, bir belediye başkanına, başkanın yakınlarına veya başkanın ilişkide olduğu işadamlarına sağlanıyorsa ve bu rant olağanüstü rakamlara ulaşıyorsa, böyle bir gelişmeyi halkın bilgisine sunmamız lazım. Halkın aydınlanması için bu temel noktadır” diye konuştu.



“YOZGAT BELEDİYE BAŞKANI ÇARPITIYOR”



Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca Yozgat Belediyesi’nde yeşillendirme çalışmalarıyla ilgili 2 milyon 492 bin 869 YTL harcanmasına rağmen ortada çiçek ve ağaç olmadığıyla ilgili iddialarına yanıt veren Yozgat Belediye Başkanı AKP’li Yusuf Başer’in konuyu çarpıttığını söyledi.

İddialarını yalanlayan Yusuf Başer’in Yozgat’taki yeşil alanların metrekaresini anlattığını, oysa kendisinin binlerce çiçeğin, ağacın nereye ekilip dikildiğini sorduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, Yozgat’taki imar rantının dağıtıldığının iki kamu denetçisinin verdiği raporla kanıtlandığını, bu raporun da şuan yargıya intikal ettirildiğini ve dava açılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.



DURAK, İHTİMAL VERMEMİŞTİ



Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce iki belediye ile ilgili elinde dosya bulunduğu yönündeki açıklaması üzerine, imar değişikliğiyle eşine ait arsanın rantını 40’a katladığı iddialarıyla gündeme gelen Aytaç Durak, “Kılıçdaroğlu’nun elindeki dosya Adana ile ilgili değil. Başka belediyelerle ilgilidir” demişti.



