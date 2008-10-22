Kılıçdaroğlu'nun yeni hedefi Atalay

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Feneri-Kanal 7 hattında bu kez İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “Beşir Atalay milletvekili olmadan önce Zekeriya Karaman’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Kanal 7’ye herhangi bir danışmanlık hizmeti vermiş midir?” sorusunu yöneltti.



Kılıçdaroğlu Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, RTÜK Başkanı Zahid Akman ve Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’la birlikte 5 Ocak 1999 tarihinde “Nehir Medya Yayıncılık Filmcilik Tanıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”ni kurduğunu ve ticari faaliyetlerini birlikte sürdürdüklerini bildirdi.



Kılıçdaroğlu, “Almanya’daki Deniz Feneri davasında, mahkeme yargıcı gerek Zekeriya Karaman gerek Sayın Aykut Zahid Akman’ı Deniz Feneri e. V yolsuzluğuna karışmakla suçlamış ve yolsuzluğun Türkiye’deki asıl failleri olarak göstermiştir” dedi. Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan’a şu soruları yöneltti:



"Bu şahıslarla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünün yürüteceği soruşturmalarda gerekli objektifliği gösterebileceğine inanıyor musunuz? Almanya’da görülen dava sırasında Alman güvenlik makamları, yolsuzluk iddialarıyla bağlantılı olarak Aykut Zahid Akman hakkında Türk interpolüne yaptıkları bilgi yardım taleplerine cevap verilmediğini, Türk İnterpolü’nün işbirliğine yanaşmadığını belirtmişlerdir. Bu gelişme Sayın Beşir Atalay’ın Sayın Akman ve Sayın Karaman’la geçmişteki ortaklığı nedeniyle tarafsızlığını artık koruyamayacağını göstermez mi?



Deniz Feneri Derneğinin, İçişleri Bakanlığının hazırladığı dernekler mevzuatı başlıklı bir kitabın 10 bin adet basımını üstlendiği gazetelerde yazılmıştır. Bu durumda İçişleri Bakanlığı bu dernek karşısında tarafsızlığını koruyabilir mi?Sayın Beşir Atalay, bu görevde olduğu süre içinde, bu soruşturmanın kamuoyu vicdanını tatmin edecek boyutta yürütülmesinin mümkün olmadığını siz de düşünüyor musunuz? Sayın Beşir Atalay milletvekili olmadan önce, Karaman'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Kanal 7'ye herhangi bir danışmanlık hizmeti vermiş midir? Vermişse bu hizmeti karşılığında nasıl ve ne kadarlık bir ücret almıştır? Böyle bir ilişki varsa, Atalay'ın Karaman ve Akman karşısında tarafsızlığını koruyabileceğine inanıyor musunuz?İstifa müessesini Beşir Atalay için düşünüyor musunuz?"



Deniz Feneri kravatını hediye etti...



ABD’de yaşayan bir Türk, Baykal’a üzerinde deniz feneri bulunan kravatı hediye olarak gönderdi. Kravatı alan Deniz Baykal “Bu en çok sana yakışır, senin hakkın. Önemli günlerde takarsın” diyerek Deniz Feneri olayını yakından izleyen Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’na hediye etti.

