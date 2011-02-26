-KILIÇDAROĞLU'NUN VATANDAŞLARLA ÇAY KEYFİ İZMİR (A.A) - 26.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ''Tarım Mitingi'' öncesi Bayındır ilçesinde bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti. Ödemiş'teki mitinge katılmak üzere, İzmir'de kaldığı otelden parti otobüsüyle yola çıkan Kılıçdaroğlu, güzergahta bulunan Torbalı ilçe merkezinde kendisini karşılayan partilileri de selamladı. Kılıçdaroğlu daha sonra, Bayındır ilçesinin Canlı semtinde bir kahvehaneye girerek, vatandaşlarla çay içip, sohbet etti. Kahvehanedeki bir vatandaşın ''Bizi kurtarın'' demesini üzerine Kılıçdaroğlu, ''Hep birlikte kurtaracağız'' diye karşılık verdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, 6 Martta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İzmir'de İZBAN'ın açılış törenine katılıp katılmayacağına ilişkin sorusuna karşılık, bir programı bulunduğunu, ancak özel uçakla gelerek açılışa katılmaya çalışacağını söyledi. İzmir'de CHP'nin milletvekili adaylarının ön seçim yöntemiyle belirlenmesi talebini içeren 10 bin imzalı mektup yazıldığını ve genel başkan yardımcısına iletildiğini hatırlatan gazetecinin, konuya ilişkin görüşlerini sorması üzerine de Kılıçdaroğlu, ''İmzalar gelsin bakarız'' dedi.