-KILIÇDAROĞLU'NUN UÇAĞINA KUŞ GİRDİ GAZİANTEP (A.A) - 17.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a uçacağı uçağın motoruna kuş girdi. Edinilen bilgiye, Şanlıurfa'daki programının ardından İstanbul'a gitmek için Gaziantep Havaalanı'na gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul'a uçacağı Onur Air Havayolları'na ait tarifeli uçağa saat 17.30'dan itibaren yolcular alınmaya başladı. Bu arada, saat 17.50'de kalkması beklenen uçakta pilotlarının isteği üzerine yapılan kontrolde, motora bir kuş girdiği belirlendi. Teknik ekibin yürüttüğü çalışmaya rağmen arıza giderilemeyince sefer iptal edildi ve yolcular ve bagajları yeniden uçaktan indirildi. Uçağa binmeye hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu, beklenmeyen bu gelişme üzerine bir grup parti yöneticisiyle birlikte yeniden VIP salonuna geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a dönmesi için çevre illerden tarifeli uçak seferi arandığı bildirildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçak bileti bulunamaması halinde İstanbul'a karayoluyla dönebileceği kaydedildi.