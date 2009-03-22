Kılıçdaroğlu’nun sloganı çalıntı mı?

Yaratıcı Reklamcılar Platformu (YRP), CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun reklam sloganının çalıntı olduğunu iddia etti.



Tempo24



Taraf gazetesine tam sayfa ilan veren YRP, “Sakin güç. Kemal Kılıçdaroğlu” sloganının eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand için hazırlanan “La force tranquille. Mitterand President (Sessiz güç. Başkan Mitterand)” sloganının aynısı olduğunu iddia etti.



Kılıçdaroğlu’nun dürüstlük ilkesine atıfta bulunan Yaratıcı Reklamcılar Platformu, tam sayfa ilanda başkan adayına şöyle seslendi: “Sana sempati duyanları, seninle bir beklentiye kapılanları, sana güvenenleri üzdün. Yarattığın güveni zedeledin. Niye mi? Bu yüzyılda, değeri en büyük şeyi; bir fikri ‘aşırdın’!



Bunu sen yapmadın, ekibin yaptı. Tamda senden güvence istenilen bir konuda, kurduğun ilk ekip seni ters köşeye yatırdı.; Başkanlık kampanyanı hazırlayan ekip, Seguela’nın Mitterand için geliştirdiği muhteşem stratejiyi, dahiyane sloganı seninmiş gibi billboardlara taşıyarak ‘intihal suçu’ işledi.



Sonuçta imza senin. Seni ‘sakin güç’ yapmak isteyenler, seni ne yaptı!”

