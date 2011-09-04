-Kılıçdaroğlu'nun, sınır karakollarını ziyareti VAN (A.A) - 04.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörle ilgili olarak, ''Her yerde bu sorunun silahla çözülemeyeceğini söylüyoruz. Bizim dışımızda silahla çözülmez diyen var mı?'' dedi. Hakkari'deki sınır karakollarını ziyaretinin ardından helikopterle Van'a dönen Kılıçdaroğlu, CHP Van İl Başkanı Ertuğrul Çabukel'i ziyaret etti. Gezi ve incelemeleriyle ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Bazı görevler vardır ki çok zor şartlar altında yerine getirilir. Bunlardan birisi de askerlik. Bugün Aktütün Karakolu'na gittik. Askerlerle beraber olduk. Nereli olduklarını sorduğumuzda Gaziantepli, Burdurlu, İstanbullu, Mardinli, Tekirdağlı, Ordulu, Kastamonulu asker arkadaşlar görev yapıyordu. Hepsi inançlı, kararlı, görevlerinin bilincinde. Kendileriyle öğle yemeği yedik. Son derece mutlu oldular. Zor koşullarda görev yapıyorlar ama sonuçta görevlerini tamamlayacaklar. Bunun azim ve kararlılığı içindeler. Kendilerine teşekkür ettik ve Van'a döndük.'' Bir gazetecinin ''Neden Aktütün Karakolu'nu tercih ettiniz'' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Aktütün'ü biz seçmedik. Sadece sınır karakollarında görev yapan askerlerimizi ziyaret etmek ve bayram gününde onlarla beraber olmak istedik. Bu talebimizi ilettik. Aktütün'e gidelim diye tercih ettiler. Bizim için fark etmiyor. Sonuçta çok zor koşullarda görev yapıyorlar. Aktütün daha önce 3 kez saldırıya uğrayan karakollardan birisi. Tercih bizden değil tümüyle karşı taraftan. Askerin morali gayet iyi, yeni bir bina yapılmış, binayı da bize gezdirdiler. Donanım olarak da iyi. Askerin morali de iyiydi.'' Her yerde terör sorununun silahla çözülemeyeceğini söylediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Bizim dışımızda 'silahla çözülmez' diyen var mı? AKP mi söylüyor, hayır. Bu soruyu sormak isterim. Bizi televizyonları başında izleyen bütün yurttaşlarıma soruyorum, bu sorunun çözülmesi için AKP'nin getirdiği öneriyi bilen tek Allah'ın kulu çıkıp söylesin. 'Bu sorunu çözmek için biz böyle bir yol izliyoruz' desinler, biz de bilelim. Kimse bilmiyor. Vatandaşlar dönüp gelip bize soruyorlar. Bize 'sorunun çözümüne siz katkı verin' diyorlar. İyi, katkı vereceğiz de neyine katkı vereceğiz, yolunu, yöntemini bilmiyoruz, haritasını bilmiyoruz, kimse bir şey bilmiyor. Bizim arzu ettiğimiz, siyaset kurumu üzerine düşeni yapsın, bu sorunun çözümüne ilişkin uyguladığı yöntemi ortaya koysun.''