-KILIÇDAROĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU İYİ ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, fıtık ameliyatı geçiren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iyi olduğunu bildirerek, ''Kemal Bey bir siyaset sporcusu. Onun için hiçbir sorun yok'' dedi. Tekin, ameliyatın gerçekleştirildiği özel Güven Hastanesi önünde Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumuna ilişkin gazetecilere bilgi verdi. Kılıçdaroğlu'nun dün akşam hastaneye geldiğini, daha önce yapılan tahliller sonucunda da bir operasyon yapılmasının kararlaştırıldığını belirten Tekin, başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini ve sağlık durumunun son derece iyi olduğunu söyledi. Tekin, Kılıçdaroğlu'nun büyük olasılıkla akşam saat 17.00'den sonra taburcu olacağını bildirdi. Hastane Başhekimi Tevfik Ali Küçükbaş da Kılıçdaroğlu'nun dün gece geç saatte sol kasık fıtık ameliyatı için hastanelerine geldiğini bildirdi. Küçükbaş, sabah saatlerinde Prof. Dr. Ferit Taneri tarafından başarılı bir ameliyat yapıldığını ve rahatsızlığın giderildiğini ifade ederek, ''Şu anda genel durumları gayet iyi. Tıbbi kontrollerimiz gayet iyi yönde. İstirahatine devam ediyor. Bu akşam saatlerinde doktorunun sağlık yönünden izni olursa kendilerini taburcu etmeyi planlıyoruz'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun ameliyatın gerçekleştiren Prof. Dr. Taneri ise dün akşam Kılıçdaroğlu'nun tetkiklerini tamamladıklarını ve anormal bir durum olmaması nedeniyle de sabah saatlerinde yaklaşık 45 dakika süren bir ameliyat gerçekleştirdiklerini anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun son derece iyi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Taneri, kendisinin de isteği doğrultusunda evde dinlenmek üzere taburcu edebileceklerini söyledi. Prof. Dr. Taneri, Kılıçdaroğlunun evinde 1-2 gün istirahat ettikten sonra aktif çalışmaya dönebileceğini ifade ederek, ameliyatının seyahatlerine herhangi bir engel teşkil etmediğini açıkladı. Prof. Dr. Taneri, Kılıçdaroğlu'nun hastalığının tıbbi adının ''İnguinal herni (kasık fıtığı)'' olduğunu ve daha önce de benzer bir ameliyat geçirdiğini ifade etti. Ameliyatla ''tekrar tamir'' yoluna gittiklerini anlatan Prof. Dr. Taneri, hastalığın günlük yaşam performansını etkileyebilecek bir rahatsızlık olduğunu, ancak ameliyatla bunun da giderildiğini söyledi. Hastalığın genellikle sporcularda ve ağır işlerle uğraşanlarda görüldüğünü belirten Prof. Dr. Taneri, ''Kendileri de çok aktif zaten. Ama artık hastalığın tekrarlayabileceğini zannetmiyorum'' açıklamasında bulundu. -SORULAR- Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Genel Başkan Yardımcısı Tekin, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Bursa ziyaretinin iptal edilmediğini söyledi. Tekin, bir gazetecinin, ''Kılıçdaroğlu bugüne kadar hareketli günler geçirmişti. Bundan sonra tempoyu düşürecek mi?'' sorusunu yanıtlarken de ''Tam tersine temposunu yükseltecektir. Biraz önce doktorumuz da hastalığın sporcularda ve ağır işlerde çalışanlarda görüldüğünü söylemişti. Kemal Bey de bir siyaset sporcusu. Onun için hiçbir sorun yok'' dedi. Ameliyatın ardından kendilerini arayan herkese teşekkür eden Tekin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''geçmiş olsun'' dileğinde bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, ''Sayın Meclis Başkanımız ve Sayın Cemil Çiçek aradılar. Sayın Başbakan'ın arayıp aramadığı doğrusu şu ana kadar bize ulaşmış değildir. Özel kalemimize de ulaşmış değildir'' yanıtını verdi. Bu arada Genel Sekreter Süheyl Batum, Genel Başkan Yardımcıları İzzet Çetin ve Mehmet Ali Özpolat ile bazı milletvekilleri de hastaneye gelerek Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Genel Sekreter Batum, ziyaretinin ardından gazetecilerin soruları üzerine ''Genel başkanımız harika görünüyor. Sağlık durumu çok iyi'' dedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ameliyat olduğunu öğrenen çok sayıda partili de hastane önüne gelerek yetkililerden bilgi almaya çalıştı.