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Politika

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNE CEYLAN GETİRİLDİ ANKARA (A.A)

19 Temmuz 2011 19:09

-KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNE CEYLAN GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürlüğüne Ömer Tuncay Ceylan getirildi. CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya, göre bir süre önce Hamret Şafak Erdemiş'in istifasıyla boşalan özel kalem müdürlüğüne getirilen Ceylan, görevine başladı. Almanya Friedrich Alexander Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Filolojisi bölümü mezunu olan Ceylan, akademisyenliğin yanı sıra Bağdat ve Köln'de İdari Ataşelik, çeşitli bakanlıklarda özel kalem müdürlüğü ile basın müşavirliği, medya grup koordinatörlüğü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda daire başkan yardımcılıkları görevlerinde bulundu.     Almanca ve İngilizce bilen Ceylan evli ve üç çocuk babası.

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