-KILIÇDAROĞLU'NUN MEKTUBUNUN ACILI ANNEYE VERİLMESİ MALATYA (A.A) - 03.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gönderilen ''yeni yıl'' mesajını Malatya'da 2 çocuğunu trafik kazasında kaybeden anneye ulaştıran İl Kadın Kolları Başkanı Gülen Karaduman, aileyi ziyaret ettiklerinde çocuklarının ölümünden haberdar olmadıklarını söyledi. Karaduman, CHP Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, mektubun 81 ilde kadınlara ulaştırılmak üzere yazıldığını, kendilerinin de Malatya'da bir aile belirlediklerini anlattı. Ailenin belirlenmesi sürecinde ''Göçer'' ailelerin yaşadığı mahalleye gitme kararı verdiklerini dile getiren Karaduman, eve gittikten sonra orada taziye olduğunu fark ettiklerini savundu. Karaduman, şöyle dedi: ''İl kadın kolları üyelerimizle birlikte, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun, aile sigortasını anlatan yeni yıl mesajlı mektubunu anlatmak üzere, ilimizin Yeşiltepe semtinde Kaya ailesini ziyaret ederek bu mektubu okuduk. Kadın kollarımız, taziye olayını orada öğrenmişlerdir. Kaya ailesi 5 çocuklu bir ailedir. Hiçbir sosyal güvencesi bulunmamaktadır. CHP Kadın Kolları başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin 'Kaya' ailesini ziyaret etme amacı, Genel Başkanımızın mektubunu iletmek ve aile sigortasını anlatan mesajını okumaktır. Kadın kolları aileyi ziyaret ederek mektubu okumuştur. Tüm gerçek bundan ibaret iken, basında yer alan 'Gaf' ve 'Tuhaf hareket' adlı değerlendirmeleri üzüntü ile görmekteyiz.'' -KILIÇDAROĞLU'NUN MEKTUBU- Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği belirtilen mektupta şu ifadeler yer alıyor: ''Değerli kardeşim yeni bir yıla giriyoruz. Bu mektupla 2011'in sana ve ailene iyilikler getirmesini diliyorum. Sana yazdım çünkü ailenin toplayanı bir arada tutanı sensin. Bugün hepimiz daha bir duyguluyuz. Bu yıl gerçekleşmesini istediğimiz hayallerimiz, umutlarımız var. Çocuklarımızın geleceği, yakınlarımızın sağlık ve huzur içinde olması çok önemli. Değerli kardeşim, 2011 tüm isteklerinin gerçekleştiği yıl olsun. Dilerim 2011 genel seçimi hak ettiğin mutluluğa ulaşmanı kolaylaştıracak sonuçlar verir. İktidara geldiğimizde başlatacağımız aile sigortası kapsamında doğrudan sana yapılacak aylık ödemeyle umutlarının, hayallerinin gerçekleşmesine kısmen de olsa destek olacağımızı umuyorum. 2011'de çocuklarının başarılarını, ailenin güzel günlerini duyurmak istersen lütfen bana yaz. Ya da CHP Genel Merkezi'ne bir telefon edip bildir. Yanında olabilir, o güzel anlarını kardeşçe paylaşabilirsem ne mutlu bana. Seni ve aileni kucaklar hepinize güzel bir yıl dilerim. Kardeşçe sevgi ve saygılar.'' 14 Aralıkta, Malatya'dan Sivas'a bir yakınlarının cenazesine giderken içinde bulundukları minibüsün, Kangal ilçesinde kamyonla çarpışması sonucu Muharrem ile Kemal Kaya kardeşler hayatını kaybetmiş, yaralanan 9 kişi Malatya'daki hastanelere kaldırılmıştı.