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Politika

Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı CHP'nin sitesinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı 2011 yılı güncellemesi ile partinin internet sitesinde yayımlandı.

11 Ağustos 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı 2011 yılı güncellemesi ile partinin internet sitesinde yayımlandı. 

Kılıçdaroğlu'nun bugün tarihli ve kendi imzasıyla yayımlanan mal varlığında, 5 konut, 9 tablo, bir otomobil, 2 kooperatif hissesi ile 7 bin lira alacağı görülüyor. 

Eşine ait bir pırlanta yüzüğün yer aldığı listede, değeri 25 bin lira gösterilen İçerenköy'de, değeri 142 bin lira olan Ankara Balgat'ta, değeri 15 bin lira olan Akyurt'ta, değeri 3 bin lira olan Tunceli'de ve değeri 300 bin lira olan Burhaniye'de birer konut yer alıyor. 

Kılıçdaroğlu'nun 14 bin lira değerinde 2004 model bir otomobilin de bulunduğu mal varlığında 9 tane de tablo yer alıyor. 

Nuri Abaç, Fikret Otyam, Güler Çakır, Hüseyin Yüce, Ayatullah Sümer, Hasan Mutlu imzaları taşıyan 9 tablonun edinme bedelleri ise toplam 2 bin 733 lira olarak açıklanıyor. 

Beyanda ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Feridun Özgen'den 7 bin lira alacağı bulunuyor.



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