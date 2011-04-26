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KILIÇDAROĞLU'NUN KONVOYUNDA KAZA: 4 YARALI SEYDİŞEHİR (A.A)

26 Nisan 2011 21:03

-KILIÇDAROĞLU'NUN KONVOYUNDA KAZA: 4 YARALI SEYDİŞEHİR (A.A) - 26.04.2011 - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoyda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, seçim çalışmaları için Konya'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda bulunan Naci Şahin (51) idaresindeki 42 K 6444 plakalı otomobil, Seydişehir Hafif Sanayi Bölgesinde, karşı yönden gelmekte olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 ZC 145 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, 42 K 6444 plakalı otomobil sürücüsü Şahin ve aynı araçta bulunan eski CHP Seydişehir İlçe Başkanı Hasret Korkmaz (56), Nuray Doğan (46) ile Emine Şahin (41) yaralandı. Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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