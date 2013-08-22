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Politika

Kılıçdaroğlu'nun Kerkük ve Necef ziyareti iptal edildi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Bağdat'tan sonra Necef ve Kerkük'e gitmesi bekleniyordu. Ancak Irak hükümeti, Kılıçdaroğlu'nun Kerkük ziyaretini 'Güvenliği sağlayamayız' gerekçesiyle iptal etti

22 Ağustos 2013 16:30


CHP  Gebnel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kerkük ziyareti Irak hükümeti tarafından 'Güvenliği sağlayamayız' gerekçesiyle iptal edildi. Kılıçdaroğlu, Necef ziyaretini de güvenlik sebebi ile iptal etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bağdat'tan sonra Necef ve Kerkük'e gitmesi bekleniyordu. Ancak Irak hükümeti, Kılıçdaroğlu'nun Kerkük ziyaretini 'Güvenliği sağlayamayız' gerekçesiyle iptal etti. Irak Başbakanı Nuri el Maliki'nin 'güvenlik' gerekçesiyle Kerkük'e gidilmesini istemediği öğrenildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Al Nahreyn isimli düşünce kuruluşunda konuşma yapmıştı. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada Kürt sorunuyla ilgili net ifadelerde kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, Erbil'de düzenlenecek Kürt Ulusal Kongresi hakkında "Alınacak kararların bölge ülkelerinin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlükleri, anayasal düzenine aykırı unsurlar içermemesi gerekir" uyarısında bulunmuştu.

 

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