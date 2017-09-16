Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla üzüm mitingi ve çalıştayı yapılacak

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Saruhanlı İlçesi\'ne bağlı kırsal mahallelerde üzüm, mısır ve biber üreticilerini ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Üzümün kilo fiyatının en az 6 lira olması gerektiğini belirten Özel, 28 Eylül Perşembe günü Alaşehir-Sarıgöl ilçeleri arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da katılacağı \'Büyük Üzüm Mitingi ve Çalıştayı\' düzenleneceğini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Saruhanlı İlçesi\'nin kırsal mahalleleri Halitpaşa, Mütevelli, Koldere ve Develi\'yi ziyaret ederek, üzüm, mısır ve biber üreticileriyle bir araya geldi. Özellikle üzüm üreticisinin sıkıntılarına ağırlık veren Özel, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın açıkladığı üzüm fiyatının üreticiyi tatmin etmediğini söyledi.

\"ÜRETİCİ ZARAR ETTİĞİNİ SÖYLÜYOR\"

Görüştüğü üreticilerin giderleri karşılamakta zorlandığını söylediğini ifade eden Özel, Saruhanlı\'daki kırsal mahallerini ziyaret ederek üzüm üreticiyle bir araya geldiklerini hatırlattı. Özel, şöyle dedi:

\"Çiftçiler Manisa\'da hiçbir üründen memnun değiller. Neye ellerini attılarsa, ellerini attıkları o ürünler kurumuş. Domatesin 25 kuruş, biberin 55 kuruş olduğunu, mısırın 75 kuruş olduğunu, üzümün ise halen daha 3 lira 50 kuruş olduğunu ve hepsinin maliyetinin altında olduğunu ve zarar ettiğini ifade ediyorlar. Mesela biberin içine koyulduğu çuval 80 kuruş, ama biberin fiyatı 55 kuruş. Üzümde maliyet 4 lira, ancak 3 lira 50 kuruştan satılıyor. Bu durumda üzümcü artık iflas ettiğini söylüyor. Tarlasını ve traktörünü satacağını belirtiyorlar. Çünkü bu fiyatla aldığı kredileri kapatmasının söz konusu olmadığını dile getiriyorlar.\"

\"6 LİRANIN ALTINDA FİYAT ÜRETİCİNİN İFLASI ANLAMINA GELİR\"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın üzümün 4 liranın altında satılmayacağı yönündeki açıklamasına da değinen CHP\'li Özel, fiyatın en az 6 lira olması gerektiğini ifade etti. Özel şöyle devam etti:

\"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın Manisa\'ya gelip, rekolte ve fiyat yönündeki sorumsuz açıklaması üretici tarafından büyük tepki çekiyor. Çiftçiler \'Keşke gelmeseydi\' diyorlar. Çünkü 4 liranın altına üzüm satılmayacak dediği gün, üzüm 3 lira 50 kuruştan işlem gördü. Yani bakanın sözünün kıymeti olsaydı o gün olurdu. Şu anda üzüm fiyatları gerilemeye devam ediyor. 4 lira veya 4 lira 50 kuruş üzümü kurtarmaz. 6 liranın altında fiyat üzümcünün iflası anlamına gelmektedir. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Bu fiyatların böyle gittiği zaman Manisa ekonomisi büyük yara alacağı gibi, birçok toprak da el değiştirecektir. Üreticiler artık şunu söylemeye başladılar; \'Bizim dedemiz bu toprakları Yunanların işgalinden kurtarmış, bugün biz Yunan bankasına bu toprakları ipotek ettirdik. Böyle giderse savaşarak alınmış ve korunmuş topraklar, tekrar Yunanların eline geçmiş olacak\' diyorlar. Üreticiye verilen para \'Elinde tut\' diye verilir. \'Yut\' diye verilmez. Üretici o parayı elinde tutar ve sonra gider ekonominin içine bu parayı katar. Üreticiye para vermezseniz sıralı iflaslar başlar\" dedi.

\"FAKIBABA\'NIN SORUMSUZCA AÇIKLAMASINI TEKZİP ETMELİ\"

Üzüm üreticisinin artık isyanın eşiğine geldiğini öne süren Özel, \"Üreticinin sıkıntısı sadece fiyat değil, maliyetlerde büyük oranda bellerini büküyor. Marinada yatlara 1.5 liraya mazot verilirken, Manisa\'da üreticiye mazot 4.5 liraya veriliyor. Bundan 3 yıl önce 5.5-6 liraya satılan üzümün, bugün 3.5 lirada olmasının hesabını birilerinin vermesi gerekir. Artım bıçak kemiğe dayandı. Üreticilerin çok şikayetini dinledim. Üretici artık isyan noktasına gelmiş. Bu işin siyaseti yok. Bu ateş AK Partiyi de CHP\'liyi de birlikte yakıyor. Bu işe hep birlikte çözüm üretmek lazım. İktidar partisi bakan Fakıbaba\'nın sorumsuz açıklamasını derhal tekzip edip, üzüm üreticilerini rahatlatacak tedbirler alması gerekir\" dedi.

28 EYLÜL\'DE BÜYÜK ÜZÜM MİTİNGİ VE ÇALIŞTAYI VAR

CHP\'li Özel son olarak, 28 Eylül\'de Manisa\'da Büyük Üzüm Mitingi ve Çalıştayı yapılacağını açıklayarak, \"CHP olarak meseleyi sürekli gündemde tutuyoruz. Meclis açılınca da gündemde tutacağız. 28 Eylül Perşembe günü Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da katılacağı, Manisa\'da büyük bir üzüm mitingi düzenleyeceğiz. 28 Eylül günü önce Alaşehir ilçemizde genel başkanımızın ve uzmanlar ile milletvekillerimizin katılacağı üzüm çalıştayı, ardından aynı gün Alaşehir ile Sarıgöl İlçesi arasındaki bir geniş alanda Büyük Üzüm Mitingi düzenleyeceğiz. Türkiye bu mitinge hazır olsun. Böyle büyük bir üzüm mitingi Türkiye görmemiş olacak\" diye konuştu.

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