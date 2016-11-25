Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden dört gün sürecek 'FETÖ' yürüyüşü: Abim "İyi yapıyorsunuz" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, "Aydın'ın, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'ndan (FETÖ/PDY) temizlenmesi ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen ile yandaşlarının hesap vermesi" amacıyla Söke'den Didim'e yürüyüş başlattı. Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü söyleyerek "Ağabeyimle bir kere görüştüm olumlu baktı. 'İyi yapıyorsunuz. Herkes görevini yaparsa zaten FETÖ temizlenir' dedi" ifadelerini kullandı.

Günler öncesinden hazırlıkları yapılan ve bu sabah saat 11.00'de Atatürk Mahallesi Bölge Trafik Kavşağında başlayan yürüyüşe, bazı CHP'lilerin yanı sıra vatandaşlar da destek verdi.

Celal Kılıçdaroğlu, yürüyüşün başladığı noktaya, "FETÖ'cüler ağabeyimi de kandırmışlar" pankartı ile geldi. Bazı vatandaşların ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını taşıdıkları görüldü.

"Görüyorsunuz ki burada Cumhurbaşkanımızın da fotoğrafları var"

"FETÖ Temizliği" yürüyüşünün startından önce gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını göstererek, "Görüyorsunuz ki burada Cumhurbaşkanımızın da fotoğrafları var. Kendisine buradan sesleniyorum. Bu FETÖ/PDY terör örgütü ile 14 yaşında tecavüze uğrayan kız çocuklarına tecavüz edenlerden hesap sorulsun. Ben bu durumları protesto etmek için yola çıktım" dedi.

Aydın'da özellikle de Didim Belediyesinde 'FETÖ'cülerin yoğun olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, "Didim Belediyesinde FETÖ'ye aktarılan paraların hesabının sorulmasını istiyorum. Duyumlarıma göre şirketler aracılığıyla Didim Belediyesi'nden 'FETÖ'ye aylık 500 bin lira aktarılmış. CHP'den de, Cumhurbaşkanımızdan da, Başbakanımızdan da bu duruma el atılmasını istiyorum. Ağabeyimin dediği gibi temiz ve dürüst hakim-savcıları davet ediyorum. Bu duruma bir el atsınlar" ifadelerini kullandı.

Yaptığı eylemle ilgili ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü bilgisini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Ağabeyimle bir kere görüştüm olumlu baktı. 'İyi yapıyorsunuz. Herkes görevini yaparsa zaten FETÖ temizlenir.' dedi. Benim hiçbir partiyi rencide etmeye hakkım yok. AKP, CHP, MHP ve HDP içinde olan FETÖ'cülerin temizlenmesini istiyorum. Benim amacım budur."

4 gün sürecek

Söke-Didim arası yürüyüşü 4 günde bitirmeyi planladıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Yürüyüp yürüyüp gece gündüz gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. 4 günde yürüyüşü tamamlamayı düşünüyorum. Kuvvetimize göre. Antrenmanlıyım. Köyden kasabaya geldiğimizde 1 buçuk saat yol yürürdük. Alışkınız yani. Destek verenlere de çok teşekkür ediyorum. Ya karavan bulacağız ya da arabanın içinde yatacağız. Ya da uyku tulumu alacağız. Ailem de gelecekti ama onlar daha sonra bize katılacak" diye konuştu.

Yürüyüşe kefen giyerek katılan CHP'li Ali Sakaroğlu, FETÖ'cülerden bıktıklarını belirterek "Artık buramıza kadar geldi. CHP'nin içindeki FETÖ'cülerin temizlenmesini protesto etmek için bunu yapıyoruz. AK Parti ve MHP'de FETÖ'cüler temizleniyor da CHP belediyelerindekiler neden temizlenmiyor." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı yürüyüşün ilk etabı, sanatçı Ali Sultan'ın söylediği türkünün ardından başladı.