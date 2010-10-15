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Politika

KILIÇDAROĞLU'NUN KAHRAMANMARAŞ PROGRAMI İPTAL KAHRAMANMARAŞ (A.A)

15 Ekim 2010 13:34

-KILIÇDAROĞLU'NUN KAHRAMANMARAŞ PROGRAMI İPTAL  KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 15.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kahramanmaraş programı, İstanbul'dan hava muhalefeti nedeniyle uçağı kalkmadığı için iptal edildi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, İstanbul'dan bu sabah Kahramanmaraş'a gelecek olan tarifeli uçağın hava muhalefeti nedeniyle kalkamadığını söyledi.  Özbolat, bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun Kahramanmaraş'a gelemediğini belirterek, kendisiyle görüştüklerini ve programın iptal edildiğini bildirdi.  Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla toplantı yaptıktan sonra partisinin İl Başkanlığını ziyaret edecek, ardından Pazarcık ilçesinde ve Narlı beldesinde çeşitli temaslarda bulunacaktı.

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