"Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için gönlünde yatan isim, Ekrem İmamoğlu"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi CHP'nin yerel seçimde İstanbul'da göstereceği adaya ilişkin olarak kulis bilgiler aktardı. Selvi, "Konu İstanbul olunca Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bir yere yazın derim" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönlünde yatan ismin İmamoğlu olduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun yapacağı görüşmelerin kritik olduğunu söyleyen Selvi, CHP liderinin, İnce'nin adaylığına sıcak bakmadığını kaydetti. Selvi bugünkü yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu hafta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmeyi planlıyordu. Ancak Edirne milletvekili Erdin Bircan’ın ölümü nedeniyle programını değiştirmek zorunda kaldı. Bu hafta olmazsa önümüzdeki hafta görüşecekler. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile ikinci görüşmeyi yapmadan önce Karamollaoğlu ile bir araya gelmek istiyor. Kılıçdaroğlu, yerel seçim ittifakına Saadet Partisi’ni de dahil etmek istiyor. Kılıçdaroğlu’nu bekleyen önemli bir randevu da Muharrem İnce görüşmesi olacak. Kılıçdaroğlu’nun pazar günü İnce ile görüşmeyi planladığı ortaya çıktı. Ancak Erdin Bircan’ın vefat etmesi üzerine görüşme gerçekleşmemiş. Çarşamba ya da perşembe günü bir araya gelmeleri bekleniyor. İstanbul için Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’ye sıcak bakmadığı biliniyor. Ancak siyasetin şartları nasıl oluşur bilinmez. Ama konu İstanbul olunca Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bir yere yazın derim. AK Parti’nin yaptırdığı anketlerde de CHP’nin en başarılı belediye başkanı olarak çıkıyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na en yakın isim Ekrem İmamoğludiyebilirim. En azından Kılıçdaroğlu’nun gönlünde yatan ismin Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyorum.