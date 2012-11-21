'Kılıçdaroğlu'nun İslam dünyasıyla ilişkisi yok'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılarla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nu “çıraklıkla” suçlayan Erdoğan “İslam dünyasıyla zerre kadar ilişkisi yok'' dedi.

Pakistan hareketi öncesinde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in, Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, Gazze ile ilgili adımları attığını belirten Başbakan Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

''Ateşkes sürecini Kahire’den takip ediyoruz. Gazze ile ilgili adımlarımı çok attık. İsrail acımasızlığını sürdürmekte. NATO’nun kurmuş olduğu bir üssü İsrail için değerlendiriyorsak bu çok ciddi bir acemiliktir. Kemal Kılıçdaroğlu siyasette çıraklık sürecini aşamadı. Kılıçdaroğlu’nun zerre kadar İslam dünyasıyla ilişkisi yok.''